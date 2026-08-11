Refuerzan controles sanitarios para la venta de alimentos en Penonomé

El Departamento de Cumplimiento de la Alcaldía advirtió que se mantendrá una fiscalización estricta sobre los permisos y requisitos exigidos para autorizar este tipo de actividad comercial.

Coclé/Autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Alcaldía de Penonomé reforzarán las medidas sanitarias para la venta de alimentos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de productos preparados o comercializados en condiciones inadecuadas.

Las disposiciones fueron abordadas durante una reunión en la que participaron vendedores de alimentos, representantes municipales y funcionarios del Minsa. Durante el encuentro, el Departamento de Cumplimiento de la Alcaldía advirtió que se mantendrá una fiscalización estricta sobre los permisos y requisitos exigidos para autorizar este tipo de actividad comercial.

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Una de las principales preocupaciones señaladas por las autoridades está relacionada con los kioscos ubicados frente al Hospital Aquilino Tejeira.

“Tenemos una situación muy crítica frente al Hospital Aquilino Tejeira, que han anotado por años unos kiosquitos y tenemos una situación que muchas veces llegan los buses de noche de diferentes áreas y las personas bajan y van a hacer sus necesidades fisiológicas detrás de los kioscos, y esto es una situación grave”, explicó Magaly Bullen, de Control de Alimentos del Minsa.

Las autoridades consideran que este tipo de situaciones puede representar un riesgo sanitario, especialmente cuando se desarrollan actividades de preparación y venta de alimentos en zonas cercanas.

El Ministerio de Salud aclaró que el objetivo principal de las inspecciones y controles no es sancionar a los vendedores, sino lograr que cumplan con las medidas sanitarias establecidas.

Las acciones buscan garantizar condiciones adecuadas de higiene y manipulación de alimentos, así como prevenir un aumento de enfermedades gastrointestinales entre la población.

Las autoridades reiteraron que quienes se dediquen a la venta de alimentos deberán mantener en regla sus permisos y cumplir con los requisitos sanitarios exigidos para operar en el distrito de Penonomé.

Con información de Nathaly Reyes