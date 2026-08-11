Gatún y Alhajuela: estos son los niveles de los principales embalses de Panamá

Se trata de los lagos que suministran agua para las operaciones del canal de Panamá tanto en el sector Atlántico como en el Pacífico y, además, a las potabilizadoras de las ciudades de Colón, Panamá Oeste, y Panamá.

Panamá/Ante los pronósticos de disminución en las lluvias que se extienden hasta el 2027, provocado por el fuerte impacto del fenómeno de El Niño, Tvn Media, como empresa socialmente responsable y bajo los conceptos de su pilar ambiental, presentará todos los martes, a partir de hoy, los niveles de los dos lagos más importantes del país, el lago Alhajuela y el lago Gatún.

Se trata de los embalses que suministran agua para las operaciones del canal de Panamá tanto en el sector Atlántico como en el Pacífico y, además, a las potabilizadoras de las ciudades de Colón, Panamá Oeste, y Panamá.

Según datos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), para hoy martes 11 de agosto, a las 4:30 de la tarde, el nivel del embalse del lago Gatún se encuentra en un nivel regular de 84.28 pies, 9.28 pies por encima del nivel de agua mínimo que se sitúa en los 75 pies.

Por otro lado, el lago Alhajuela registra un buen nivel de 229.29 pies, 39.29 pies por encima del nivel de mínimo, que se sitúa en los 190 pies.

Durante el último mes el nivel del lago Gatún se ha mantenido con leves variaciones, en 84 pies y el lago Alhajuela (Madden) entre los 224 pies con un incremento sostenido en los primeros días de agosto a 229 pies por encima del nivel mínimo.

Con esta información buscamos generar conciencia de la importancia del uso responsable del agua y permitir a los panameños dar seguimiento a una realidad ambiental que cada vez es más complicada.

Para conocer los niveles de los embalses en tiempo ingrese aquí:

https://panama.aquaticinformatics.net/Data/Dashboard/1