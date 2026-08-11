Presupuesto 2027| MEF sustenta ante la Asamblea proyecto presupuestario por $35,111.7 millones

El próximo lunes 17 de agosto empiezan las vistas presupuestarias, que es cuando las instituciones sustentan sus fondos.

Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustenta este martes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, que asciende a $35,111.7 millones.

Durante la presentación del documento ante los diputados, Chapman anunció que la lotería fiscal será televisada por los canales TVN y Telemetro.

El ministro explicó que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 fue elaborado con una proyección de crecimiento económico del 4 %, una estimación que, aseguró, coincide con las perspectivas de analistas nacionales e internacionales.

Chapman detalló que el proyecto destina $12,564 millones a inversiones, entre financieras y físicas, lo que supone un incremento de $1,375 millones. Otros $22,547 millones corresponden al funcionamiento del Estado.

De acuerdo con el ministro, la participación de la inversión física dentro del componente de inversiones pasaría del 52 % a más del 56 % en 2027. En contraste, la inversión financiera, concentrada principalmente en los bancos estatales y la Caja de Seguro Social, disminuiría del 47 % al 43 %.

Asamblea pedirá más presupuesto para 2027

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen, señaló que al Legislativo le correspondería un presupuesto cercano a los $100 millones. Sin embargo, consideró que esa suma sería insuficiente para su funcionamiento.

“El presupuesto para esta Asamblea debe estar alrededor de 100 millones de dólares y es muy poco dinero para poder llevar a cabo la Asamblea. Todos los años somos sujetos de crítica porque durante el año se viven haciendo traslados, cuando siempre se debe utilizar una cifra real de lo que la Asamblea necesita para operar”, expresó Cohen.

El diputado indicó que entre los compromisos económicos asumidos por la Asamblea figuran $1.2 millones destinados al mantenimiento del edificio y las funciones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

Cohen agregó que la Asamblea recibió para 2026 un presupuesto inicial de $98 millones, pero la cifra aumentó a $160 millones mediante traslados de partidas realizados durante el año. Por ello, pidió que, cuando el proyecto sea modificado y remitido al Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas, se considere un presupuesto acorde con las necesidades del Legislativo.

En su momento, la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, manifestó que los 97 millones que les otorgó el MEF para el 2027 "no alcanzan".

Con información de Nicanor Alvarado y Elizabeth González.