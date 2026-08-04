Presupuesto de la Asamblea en 2027 asciende $97 millones; Castañeda asegura que 'no alcanzan'

Según el proyecto presupuestario del MEF, la Asamblea recibiría $96 millones para funcionamiento y $1 millón para inversión durante la próxima vigencia fiscal.

Panamá/El presupuesto de $97 millones contemplado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la Asamblea Nacional en 2027 no alcanzaría para la administración del Legislativo, de acuerdo con su presidenta, Shirley Castañeda, quien presentará las necesidades de la institución durante las vistas presupuestarias.

Al ser consultada sobre si la partida contemplada era suficiente, Castañeda respondió de forma directa: “No, no alcanza”.

Según el proyecto presupuestario del MEF, la Asamblea recibiría $96 millones para funcionamiento y $1 millón para inversión durante la próxima vigencia fiscal.

De los recursos de funcionamiento, $44.2 millones corresponden a Dirección y Administración General; $50.5 millones, a Administración General; y $1.2 millones, a transferencias corrientes.

En materia de inversión se contemplan:

$350 mil para construcción y remodelación.

para construcción y remodelación. $500 mil para el programa de modernización.

para el programa de modernización. $150 mil para equipamiento institucional.

La presidenta del Legislativo no detalló cuánto dinero adicional solicitará ni las necesidades específicas que justifican un aumento. Indicó que la institución analiza la partida y que presentará su posición durante las vistas presupuestarias.

“Estamos viendo ese tema de la Asamblea Nacional, el tema del presupuesto, y lo vamos a presentar. Ustedes van a estar ahí pendientes y presentes”, expresó.

El proyecto asigna $1.7 millones menos que los $98.7 millones aprobados inicialmente para la Asamblea en 2026, pero con traslados de partida, la suma ha aumentado a $146.5 millones.

De acuerdo a fuentes legislativas, la próxima semana arrancarían las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Comisiones instaladas y posible votación del reglamento

Castañeda también anunció que fueron instaladas las 15 comisiones permanentes de la Asamblea, luego de culminar la conformación de las comisiones de Asuntos Municipales y de Asuntos Indígenas.

Sobre las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno, señaló que el debate continuaría en el pleno y que esperaba someter el proyecto a votación este mismo martes.

“Vamos con el último que tiene que participar en cuanto al tema del reglamento y vamos a ver la votación”, manifestó. Ante la pregunta de si la votación podría realizarse durante la jornada de hoy, respondió: “Dios primero, claro que sí”.

Con información de Meredith Serracín.