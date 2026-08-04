Feria Nacional de Artesanías alcanza 94% de satisfacción entre sus visitantes, afirma Ministerio de Cultura

El evento, que se desarrolló del 29 de julio al 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa, también obtuvo una alta intención de retorno, ya que el 98% de las personas consultadas aseguró que volvería a asistir.

Ciudad de Panamá/La XLVI Feria Nacional de Artesanías registra un 94% de satisfacción entre sus visitantes, de acuerdo con los resultados preliminares de 2,071 encuestas aplicadas por la Comisión de Estadística del Ministerio de Cultura.

El evento, que se desarrolló del 29 de julio al 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa, también obtuvo una alta intención de retorno, ya que el 98% de las personas consultadas aseguró que volvería a asistir.

La medición, correspondiente a los días miércoles, jueves y viernes, reveló que el 90% de los asistentes eran nacionales y el 10% extranjeros, lo que refleja el interés que genera la feria tanto entre el público panameño como entre visitantes de otros países.

Además, el 6 % de los encuestados indicó tener alguna discapacidad. En cuanto a las condiciones de accesibilidad, el 87% las calificó como adecuadas o muy adecuadas.

Las redes sociales fueron el principal medio por el que los visitantes conocieron la feria, con un 41%. Le siguieron las recomendaciones de familiares y amigos, con un 29%, y la televisión, con un 19%.

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Respecto a la procedencia, el 53% de los asistentes llegó desde la provincia de Panamá, mientras que Panamá Oeste representó el 9%. Los Santos y Chiriquí registraron un 5% cada una, además de participantes de otras provincias y del extranjero.

La programación artística también recibió una evaluación favorable. El 53% calificó las presentaciones en tarima como muy satisfactorias y el 44% como satisfactorias, para una aprobación conjunta del 97%.

Los resultados preliminares reflejan una valoración positiva de la experiencia, la oferta cultural y las condiciones de inclusión de la Feria Nacional de Artesanías 2026, que reúne a miles de personas en torno al trabajo y las tradiciones de los artesanos panameños.