Feria Nacional de Artesanías: Cutarras, polleras, tembleques y 677 expositores de todo el país en Atlapa

La ministra destacó que la feria representa una oportunidad para respaldar el trabajo de los artesanos, quienes encuentran en este espacio una vitrina para comercializar sus productos y fortalecer sus ingresos.

La 46.ª Feria Nacional de Artesanías abrió este miércoles sus puertas en el Centro de Convenciones Atlapa con la participación de 677 artesanos de todo el país, una cifra récord de expositores que, según el Ministerio de Cultura, busca impulsar la economía del sector y promover las tradiciones panameñas hasta el próximo 2 de agosto.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, informó que en esta edición participan 677 artesanos, un aumento significativo respecto a los cerca de 460 expositores que asistieron el año pasado.

"Aspiramos a que la derrama económica sea aún mayor y que podamos tener una cantidad de visitantes mayor que la del año pasado", señaló la ministra durante la inauguración del evento.

Herrera invitó a las familias panameñas a visitar la feria y destacó que el evento reúne expresiones culturales de todas las provincias del país.

"Quisiéramos promover e invitar a toda la población panameña, a las familias, a que se acerquen a compartir una experiencia de nuestra identidad, de nuestro folclore y de nuestra diversidad pluricultural y multiétnica", expresó.

La ministra destacó que la feria representa una oportunidad para respaldar el trabajo de los artesanos, quienes encuentran en este espacio una vitrina para comercializar sus productos y fortalecer sus ingresos.

"Se apoya la economía del país y la economía de cada uno de estos artistas", Herrera.

Durante los cinco días de feria, los visitantes podrán adquirir una amplia variedad de productos elaborados por artesanos nacionales, entre ellos sombreros pintados, cutarras, polleras, tembleques, piezas talladas en madera, bisutería confeccionada con semillas, artículos en piedra jabón, cerámica y otros trabajos tradicionales, con opciones para distintos presupuestos.

Además de la exhibición y venta de artesanías, el programa contempla presentaciones artísticas, muestras folclóricas y una oferta gastronómica con comidas típicas de diferentes regiones del país.

Artesanos de provincias como Coclé aprovecharon la apertura para invitar al público a conocer sus creaciones. Algunos exponen trabajos en madera pintada a mano y acabados en resina, mientras que otros ofrecen sombreros pintados de La Pintada, una de las artesanías más representativas del país.

La 46.ª Feria Nacional de Artesanías permanecerá abierta hasta el domingo 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa. Los organizadores hicieron un llamado a nacionales y extranjeros a visitar el evento y apoyar el talento artesanal panameño mediante la compra de productos elaborados por manos locales.

Información de Luis Alberto Jiménez