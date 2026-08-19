MLB noticias Marineros vs Cerveceros | Locura en juego del béisbol grandes ligas

Paliza Histórica de los Cerveceros 22-0: Récords en la MLB y el Brillo de las Estrellas Latinas.

Panamá/La jornada del martes 18 de agosto de 2026 ha quedado grabada en los libros de historia de las Grandes Ligas (MLB) tras la apabullante victoria de los Cerveceros de Milwaukee por 22-0 sobre los Marineros de Seattle.

Este resultado, obtenido en el American Family Field, no solo representa una victoria contundente para el equipo de Milwaukee, sino que iguala hitos estadísticos que no se veían en la Era Moderna del béisbol desde hace décadas.

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Un Récord de Franquicia y de la Era Moderna

La paliza de 22-0 de los Cerveceros sobre los Marineros fue una exhibición ofensiva sin precedentes para la organización. Con las 22 carreras anotadas, Milwaukee logró empatar su propio récord de franquicia en un solo encuentro. Más allá de los registros internos, este margen de victoria se sitúa como el más amplio para una blanqueada en la Era Moderna (desde 1900), igualando lo conseguido por los Piratas de Pittsburgh en 1975 y los entonces Indios de Cleveland en 2004.

A pesar de la magnitud del marcador, la historia absoluta del béisbol conserva un registro superior: la victoria de 28-0 de los Providence Grays sobre los Philadelphia Quakers en el año 1883. No obstante, en el contexto del béisbol contemporáneo, lo logrado por Milwaukee es considerado una rareza estadística.

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Análisis del Juego: Dominio Total de Milwaukee

El encuentro fue un monólogo de los Brewers, quienes desplegaron una ofensiva implacable al conectar un total de 22 imparables. La defensa de los Seattle Mariners tampoco pudo contener el embate, cometiendo cuatro errores que facilitaron la producción de carreras del equipo local.

En el montículo, el lanzador Kyle Harrison se acreditó la victoria (10-3), manteniendo a raya a la ofensiva de Seattle y consolidando una de sus mejores aperturas de la temporada. Por el contrario, el abridor de los Marineros, Bryce Miller, cargó con la derrota (4-7) tras ser castigado por los bates de Milwaukee. Con este triunfo, los Cerveceros mejoraron su récord a 78-48, posicionándose actualmente como el equipo con el mejor registro de todas las Mayores.

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Contexto Histórico: Las Mayores Palizas en la MLB

Para entender la relevancia de este 22-0, es necesario compararlo con los mayores márgenes de victoria registrados en la Era Moderna:

Texas Rangers (2007): Ostentan la marca de mayor margen en cualquier juego con una victoria de 30-3 sobre los Orioles. Boston Red Sox (1950): Lograron un margen de 25 carreras al vencer 29-4 a los St. Louis Browns. Cleveland (1923) y Angels (2023): Ambos equipos registran victorias con un margen de 24 carreras. Milwaukee Brewers (2026): Se une al grupo de élite de blanqueadas con 22 carreras de diferencia, junto a Cleveland (2004) y Pittsburgh (1975).

Impacto en la Temporada 2026

Este resultado refuerza la candidatura de los Milwaukee Brewers como serios contendientes al título, no solo por su capacidad de blanquear a sus oponentes, sino por la profundidad de su alineación. Mientras que para los Seattle Mariners, el juego representa un punto de inflexión negativo que los obliga a ajustar su rotación y defensa de cara a la recta final de la temporada regular.

Este 22-0 quedará como la blanqueada más abultada del siglo XXI hasta la fecha, reafirmando el dominio actual de la franquicia de Milwaukee en la Liga Nacional.