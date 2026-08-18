José Caballero brilla en la MLB 2026: El panameño se consolida entre los líderes de bases robadas

Informe detallado sobre el desempeño de José Caballero en el departamento de bases robadas durante la temporada regular 2026 de la MLB. Consulte su posición en el ranking y la comparativa con otros líderes de la liga.

Panamá/En el transcurso de la temporada regular 2026 de las Grandes Ligas, el desempeño de José "Chema" Caballero destaca principalmente por su productividad en las bases. El jugador panameño ha logrado establecerse en el grupo de los diez corredores con mayor cantidad de estafas en lo que va del año.

De acuerdo con los datos oficiales de la MLB para 2026, José Caballero ocupa el sexto lugar en la lista de líderes de bases robadas, sumando un total de 30 estafas. Esta cifra lo posiciona como uno de los corredores más activos de la liga durante el periodo actual.

Otras noticias: MLB noticias| Ketel Marte tiene a los D-backs en incertidumbre por su estado de salud

Comparativa con los líderes de la liga

La competencia en el departamento de velocidad muestra una distribución estrecha de cifras entre los primeros puestos. A continuación, se presenta el desglose de los diez jugadores con más bases robadas hasta la fecha:

Otras noticias: MLB resultados| Iván Herrera pega su jonrón 14 en doble cartelera entre Cardenales y Rojos

Con 30 bases robadas, (tercera temporada consecutiva) Caballero supera en este rubro a jugadores como José Ramírez y Esteury Ruiz (ambos con 29) y a Fernando Tatis Jr. (28). Su frecuencia de robo contribuye directamente a la dinámica de avance de corredores, siendo un factor constante en la ofensiva de su equipo.

El registro actual permite proyectar que el campocorto panameño se mantendrá en la disputa por los primeros puestos del ranking de velocidad conforme avance el calendario de la temporada regular.

En la campaña 2025 José "Chema" Caballero fue el campeón roba bases en todo el Béisbol de las Grandes Ligas.

Otras noticias: MLB noticias | Mira a José 'Chema' Caballero y la jugada de la que todos comentan en redes sociales