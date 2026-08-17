MLB noticias | Mira a José Caballlero y la jugada de la que todos comentan en redes sociales

'Acto de magia' en la MLB: José 'Chema' Caballero remolca y protagoniza una inverosímil jugada con los Yankees.

Panamá/El pelotero panameño José "Chema" Caballero volvió a ser protagonista con el uniforme de los Yankees de Nueva York en las Grandes Ligas. En la victoria de los 'Mulos de Manhattan' 4-3 sobre los Azulejos de Toronto en 10 episodios, el infielder canalero dejó una de las estampas más curiosas y comentadas de la jornada en las Mayores.

Un hit clave y una corrida 'a lo Matrix'

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La acción estelar se produjo en la parte baja del séptimo episodio con el juego empatado 1-1, dos outs en la pizarra y corredores en primera y segunda base. "Chema" Caballero conectó un sencillo oportuno hacia el jardín derecho para romper la paridad e impulsar la carrera de la ventaja momentánea.

Sin embargo, lo que acaparó todas las miradas fue la posterior corrida de bases. Tras intentar ganar una almohadilla extra, Caballero quedó totalmente acorralado en un rundown (enfermar) entre primera y segunda base. Haciendo gala de sus reflejos y agilidad al estilo Matrix, el panameño eludió milagrosamente los toques de los defensivos de Toronto y logró regresar a salvo a la primera colchoneta.

Aunque la jugada fue llevada a revisión por el cuerpo técnico de los Azulejos y finalmente los árbitros decretaron el out por salirse de la línea de carrera, el recital de agilidad del canalero se volvió viral de inmediato entre la fanaticada neoyorquina.

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Los números de José Caballero en la victoria de los Yankees

El oriundo de Las Tablas cerró otra actuación completa en la parte baja de la alineación y en las almohadillas:

Turnos al bate: 2-1

2-1 Carreras impulsadas: 1 (llegó a 42 en la temporada)

1 (llegó a 42 en la temporada) Carreras anotadas: 1 (llegó a 39 en la campaña)

1 (llegó a 39 en la campaña) Bases robadas: 1 (alcanzó las 30 estafadas)

1 (alcanzó las 30 estafadas) Promedio al bate: .242 (acumula 12 cuadrangulares)

Panorama de los Yankees en la Liga Americana

Con este apretado triunfo en extra innings por 4-3 sobre Toronto, la escuadra neoyorquina coloca su registro en 69 victorias y 65 derrotas, manteniéndose firmes en la lucha por los boletos de comodín y afianzados en la segunda posición de la División Este de la Liga Americana. Los Yankees tendrán jornada de descanso este lunes antes de retomar su calendario regular en la Gran Carpa.

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