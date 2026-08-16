MLB resultados| Miguel Amaya pega jonrón en jornada intensa para los peloteros panameños

Sintoniza el partido Azulejos vs Yankees el viernes 21de agosto a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El pelotero panameño Miguel Amaya conectó su quinto cuadrangular de la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas durante el partido del domingo 16 de agosto entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis. En ese encuentro también participó su compatriota Iván Herrera.

Amaya fabricó la última carrera de los Cachorros en el encuentro mediante el vuelacercas que conectó en la parte baja del noveno episodio sin corredores en las bases. Ese fue su único imparable en tres turnos y con él empujó su 'rayita' número 22 de la campaña. Finalmente los de Chicago perdieron ese cotejo por pizarra de 11 carreras por 4.

Por los Cardenales, Herrera bateó de 3-1 con una carrera anotada y una empujada.

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También jugaron

José 'Chema' Caballero conectó dos hits en un turno, anotó una carrera y empujó una para los Yankees de Nueva York que vencieron en 10 episodios a los Azulejos de Toronto, por 4 a 3. En ese juego defendió la segunda y tercera base.

Leonardo Jiménez jugó en la primera base y bateó de 3-1 en el encuentro que los Marlins de Miami le ganaron a los Rojos de Cincinnati, por marcador de 7 carreras a 1.

Edmundo Sosa ocupó el jardín izquierdo y el campo corto a la defensa y pegó de 4-1 con una carrera anotada y una impulsada en el encuentro que los Phillies de Filadelfia le ganaron a los Mellizos de Minnesota, por 9 a 1.

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