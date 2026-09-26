Descubren una iglesia medieval que aclara la historia del asentamiento vikingo en Groenlandia

Probablemente del siglo XIII, el templo fue construido durante el período en que los vikingos fundaron una colonia en la vasta isla ártica.

Copenhague, Dinamarca/El descubrimiento de una iglesia medieval en Groenlandia ha revelado pistas importantes sobre cómo se organizaba la sociedad vikinga en la isla hace más de 800 años, informó este jueves el Museo Nacional de Dinamarca.

Probablemente del siglo XIII, el templo fue construido durante el período en que los vikingos fundaron una colonia en la vasta isla ártica, la cual dejó de existir en el siglo XV bajo circunstancias que siguen siendo un misterio.

"Esto es sensacional, está arrojando luz sobre la importancia de toda esta zona", explicó a la AFP el arqueólogo Christian E.K. Madsen, quien dirigió la investigación en Qinngua, cerca de Narsarsuaq, en el sur del actual territorio autónomo danés.

Después de que los vikingos se convirtieran al cristianismo desde el paganismo, "las iglesias eran vitales en la sociedad nórdica", señaló el experto.

"Cuando construyes una iglesia, estás reivindicando poder religioso, (lo cual) también forma parte de tu poder económico, porque así obtienes acceso a los ingresos de la iglesia", agregó.

Los vikingos colonizaron Groenlandia por primera vez en el siglo X, varios milenios después de que la isla fuera poblada por el pueblo inuit del Ártico, hace al menos 3.000 años.

Probablemente levantada antes de 1450, se cree que la iglesia antecede en casi 300 años a la colonización moderna de Groenlandia por parte de Dinamarca en el siglo XVIII.

Al menos una tumba se encuentra junto al templo, que mide entre 8 y 10 metros de largo y entre 3 y 4 metros de ancho.

Rodeado por tres granjas, el edificio pasó inadvertido para los arqueólogos durante mucho tiempo.

Sin embargo, una pista encontrada en las últimas horas de las excavaciones realizadas el año pasado condujo a su descubrimiento.

"Así es como surgieron las aldeas en Groenlandia: esta es una protoaldea", dijo Madsen, al explicar que las tres granjas probablemente compartían tanto los campos como los recursos.

El hallazgo, añadió, "debería permitirnos desentrañar la historia de cómo este asentamiento en particular se desarrolló con el tiempo, cómo se construyó y cómo se derrumbó".

"Según fuentes escritas, que resultaron ser muy confiables, el templo formaba parte de una red de iglesias católicas más pequeñas. Fueron las primeras iglesias católicas del continente norteamericano", destacó el arqueólogo.

Te puede interesar: Presidente de Irán dice que Teherán quiere volver al memorando con EEUU