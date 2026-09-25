Liga de Naciones UEFA resultados| Kylian Mbappé enciende las alarmas en debut de Zidane con Francia

El capitán francés salió de la cancha al minuto 59 con dolor en la rodilla izquierda.

Francia/El estreno de nuevos seleccionadores en el fútbol europeo continuó este viernes en la Liga de Naciones, donde Zinédine Zidane arrancó al frente de Francia con victoria 1-0 en Turquía, mientras que la Bélgica de Mark van Bommel se impuso 2-0 en casa de la Italia de Roberto Mancini.

Zidane y Van Bommel tuvieron un inicio feliz y comandan con sus equipos el grupo A1 de este torneo de la UEFA, donde el lunes de la próxima semana se disputarán el liderato al medirse en Bruselas en la segunda fecha.

Para Mancini, que ya fue seleccionador de Italia (2018-2023), el regreso fue mucho peor e incluso su equipo fue despedido con sonoros abucheos en el Olímpico de Roma.

Te puede interesar: Liga de Naciones UEFA resultados| Países Bajos de Xavi y Alemania de Klopp empatan en inicio de sus nuevos ciclos

- Mbappé dispara las alarmas -

Mientras el papa León XIV llenaba el Estadio de Francia de Saint-Denis en su visita al país, para una vigilia con jóvenes, los Bleus arrancaban su nueva etapa post-Deschamps con el estreno de Zidane en Turquía. Sin embargo, Mbappé terminó siendo el protagonista.

El astro del Real Madrid marcó el único tanto en la victoria francesa en Kocaeli, con un disparo en el área en el 54' asistido por Michael Olise, pero ni siquiera pudo festejarlo y automáticamente se puso a cojear y a hacer muecas de dolor, tomándose la rodilla izquierda.

Intentó seguir, pero unos minutos después renunció y fue cambiado en el 59'.

Después del partido, Zidane explicó en la televisión TF1 que el jugador había sufrido "una hiperextensión de la rodilla" y que por precaución iba a abandonar la concentración del equipo nacional, cuando los Bleus tienen todavía tres partidos por disputar en la actual ventana internacional.

Zizou no podrá por lo tanto alinear en sus siguientes partidos al tridente ofensivo estelar con el que salió este viernes, con Mbappé desplazado a la izquierda, Olise a la derecha y Ousmane Dembélé en punta.

"Estamos satisfechos por haber ganado hoy, después de solo tres o cuatro entrenamientos. Esto augura cosas muy bonitas", estimó el nuevo técnico de Francia.

Te puede interesar: Liga de Naciones Concacaf| El Caribe domina en jornada cargada de dramatismo

- La vida sigue igual -

El esperado nuevo comienzo de la selección italiana tendrá que esperar y nada funcionó en Roma, donde Bélgica se impuso 2-0 a un equipo en el que Mancini asistía impotente desde la grada a una derrota en su debut.

Después de perderse el Mundial por tercera edición consecutiva, los tifosi esperaban mucho más del inicio de esta nueva etapa, en la que Mika Godts (20') y Dodi Lukebakio (68') decidieron en favor de los Diablos Rojos.

Mancini, que fue campeón de Europa con Italia en 2021, tuvo un mal reencuentro con una Nazionale que abandonó de manera abrupta y controvertida a mediados de 2023 para aceptar una lucrativa oferta de Arabia Saudita.

"La primera parte estuvo por debajo de las expectativas, pero después del descanso hemos jugado muy bien, hasta ese contragolpe que nos costó el 2-0", estimó "Mancio" en declaraciones a la televisión RAI.

Mucho mejor fue la noche para el neerlandés Mark van Bommel, que arrancó en el banquillo de los Diablos Rojos con un equipo sólido y que dio una buena imagen.

"Me quedo satisfecho. No voy a decir que al 100%, pero estoy satisfecho porque hemos ganado. Todavía hay puntos en los que lo podemos hacer mejor, pero comenzamos (a entrenar recién) este lunes", señaló Van Bommel.

Para su familia, el arranque de la Nations está siendo muy positivo, ya que su hijo Ruben van Bommel debutó el jueves con Países Bajos dando una asistencia en el descuento para que su país empatara in extremis 1-1 ante Alemania en Ámsterdam.

Te puede interesar: Juegos Suramericanos 2026| Panamá cerró su participación con broche de oro por Diddier Rodríguez

- Suecia confía en sus estrellas -

En la Liga B, la segunda categoría de este torneo, Suecia empezó bien en busca del ascenso a la Liga A y superó 2-1 a Rumanía.

Los artífices del triunfo fueron las estrellas nacionales Alexander Isak y Viktor Gyökeres, ambos anotadores en la primera parte.

Más deslucido fue el arranque en ese mismo grupo B4 de Polonia y Bosnia-Herzegovina, que empataron a cero.

En el grupo B2, Irlanda del Norte ganó 1-0 en el descuento final en su visita a la Georgia de Khvicha Kvaratskhelia.