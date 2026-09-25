Andrea Pérez Meana y Mafe Achurra: Dos embarazos y una alfombra roja en ‘Chichero’

La aparición de ambas intérpretes ocurrió durante la llegada de la producción a las salas del país.

La presentación de la película panameña Chichero tuvo un momento especial durante su premier, realizada el martes 22 de septiembre en cines de Panamá. Las actrices Andrea Pérez Meana y Mafe Achurra, integrantes del elenco, compartieron la alfombra roja mostrando sus embarazos y convirtiendo su encuentro en una de las imágenes destacadas del estreno.

Chichero, que se estrenó esa noche y actualmente permanece en cartelera, atraviesa un proceso de proyección internacional, pues fue seleccionada para representar a Panamá ante los Premios Goya 2027 y participar en la selección de una posible nominación a los Premios Óscar 2027, en la categoría de Mejor Película Internacional.

Para la ocasión, Andrea Pérez Meana eligió un vestido largo negro, de tirantes finos y con detalles de encaje y transparencias en la parte superior. La actriz posó junto a Mafe Achurra, quien llevó un diseño largo en tono rosado, con cuello alto, abertura lateral y detalles fruncidos en la zona del abdomen.

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La presencia de Achurra tuvo además un significado personal, ya que la actriz y cantante había anunciado apenas un día antes que está embarazada. La noticia fue compartida públicamente junto a su esposo, el actor Diego de Obaldía, con quien espera a su primera hija.

La pareja reveló que la bebé nacerá en 2027 y que llevará el nombre de Anastasia de Obaldía. De esta manera, la premier de Chichero coincidió con una nueva etapa en la vida de Achurra, quien además estaba celebrando su participación en producción cinematográfica.

Días después del estreno, la actriz publicó fotografías de la alfombra roja en sus redes sociales y recordó el significado que tuvo esa noche. En su mensaje escribió: “Mi debut en el cine y el primer red carpet de princess Anastasia”. La frase acompañó las imágenes del evento y vinculó su debut cinematográfico con la llegada de su primera hija.

Por su parte, Andrea Pérez Meana también atraviesa un embarazo. La actriz, casada con el DJ y productor musical venezolano Halo, había dado a conocer la noticia el miércoles 26 de agosto, mediante un video publicado en sus redes sociales.

Así, la alfombra roja reunió a dos integrantes del elenco que viven simultáneamente su proceso de maternidad, en una noche marcada por el estreno de una producción cinematográfica panameña. La imagen de ambas actrices posando juntas permitió que el público conociera esta coincidencia mientras Chichero iniciaba su recorrido en las salas del país.

La película llega a cartelera con una historia que ahora también queda asociada a un momento particular para sus protagonistas. Para Achurra, el estreno significó su debut en el cine, mientras que Pérez Meana acudió al evento durante su embarazo, compartiendo con el público una etapa personal que ya había hecho pública semanas atrás.

El estreno también representa un paso relevante para Chichero dentro de la escena cinematográfica panameña. Su selección para representar al país ante los Premios Goya 2027 y su participación en el proceso de selección para una posible nominación a los Óscar 2027 sitúan a la cinta en un contexto de proyección internacional, mientras continúa su exhibición en los cines de Panamá.

Con la premier ya realizada, la atención sobre Chichero se mantiene tanto por su recorrido cinematográfico como por las historias personales que acompañaron a sus integrantes durante esta presentación. Andrea Pérez Meana y Mafe Achurra compartieron así una alfombra roja marcada por el cine, la maternidad y el inicio de una nueva etapa para ambas.