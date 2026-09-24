Pablo Alborán adelanta lo que traerá a Panamá: 'Vamos a celebrar la vida'

El cantante español llegará con una propuesta en la que las baladas ocuparán un lugar central, acompañadas por canciones representativas de su carrera y una puesta en escena que combinará emoción, música y diversión.

Pablo Alborán volverá a Panamá este 1 de octubre para reencontrarse con sus seguidores y presentar un espectáculo en el Teatro Anayansi de Atlapa.

En entrevista con Show TVN, Alborán habló de las expectativas que le produce regresar al país. “Creo que es maravilloso poder volver. Es lo mejor que le puede pasar a un artista, el volver a los lugares.” El intérprete contó que llega con muchas ganas de presentar el nuevo espectáculo y reencontrarse con una audiencia que disfruta sus visitas.

El cantante describió la propuesta como un show en el que la balada tendrá protagonismo. “El show es espectacular, de poner la balada en primera línea. El volver a honrar el amor por todas las esquinas.” Para Alborán, la presentación también tendrá espacio para la diversión y una atmósfera de fiesta. “Es un concierto donde se celebra la vida.” Además, anticipó que el componente visual tendrá importancia y que entregará su voz completamente durante la jornada.

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Sobre el repertorio, explicó que interpretará las canciones más importantes de su trayectoria y aquellas que sus seguidores esperan escuchar.

La experiencia de las giras también ha transformado al artista. Alborán explicó que cada recorrido es diferente, pero que durante los últimos dos años atravesó situaciones importantes en su vida personal que cambiaron la manera en que vive su profesión. Según contó, esas experiencias lo hicieron más consciente al regresar a sus canciones y a los escenarios. “Y creo que es bonito ver cuando vuelves a las canciones y vuelves a subirte a un escenario y sientes que hay cosas que no han cambiado, que siguen intactas y otras que hacen que disfrutes mucho mejor y mucho más de las cosas.”

En esa nueva etapa, algunas canciones tienen para él un significado especial. Alborán mencionó Prometo, que considera una composición atemporal por representar una promesa constante consigo mismo. También habló de Saturno, una canción que lo lleva a un sentimiento diferente cada vez que la interpreta. Al referirse a otra composición, explicó que actualmente la relaciona con felicidad, agradecimiento y ganas de celebrar.

La conversación también abordó posibles colaboraciones con artistas panameños. Alborán mencionó a Sech y Boza como intérpretes que le gustan, mostrando interés por la escena musical del país.

Otro momento destacado estuvo relacionado con su reciente nominación a los Grammy. El español agradeció el reconocimiento de la Academia y de quienes participan en las votaciones. “Y ojalá que este año sea el año que cae el Grammy porque ya son, creo que 29 nominaciones y sería muy bonito y muy motivador.” El artista pidió a los votantes que escuchen su álbum.

El artista se dio a conocer internacionalmente en 2010 con Solamente Tú, canción que alcanzó el primer puesto en España. Para esta presentación, las localidades anunciadas incluyen categorías Super Fan, Diamante, Platino y Gold, con precios que van desde 60 hasta 140 balboas, según la información del concierto.

Antes de finalizar, Alborán envió un mensaje a sus seguidores panameños y los invitó a acompañarlo el 1 de octubre. “Familia de Panamá, 1 de octubre, tenemos una cita, tengo muchas ganas de que llegue el momento, llevo tiempo sin veros, tengo muchas ganas de cantaros, vamos a poner la balada en primera línea y vamos a celebrar la vida este 1 de octubre juntos, así que con muchas ganas de que nos vamos a encontrar.” El concierto reunirá canciones conocidas, nuevas emociones y un artista dispuesto a reencontrarse con su público.