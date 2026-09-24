Dana Gómez, vocera de un grupo que asegura reunir a unos 15 mil afectados, sostiene que las pensiones proyectadas para algunos asegurados son muy inferiores a las que esperaban al incorporarse al sistema en 2005 y pide que se revisen los cálculos por la vía administrativa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de asegurados del Subsistema Mixto de Pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) reclama una revisión de sus futuras jubilaciones y plantea regresar al sistema solidario, al considerar que las pensiones que actualmente proyectan recibir son significativamente menores a las que esperaban al momento de incorporarse a este esquema.