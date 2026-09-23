Comisión de Gobierno retoma discusión de reformas electorales

La discusión de los proyectos de ley sobre reformas electorales y reconfiguración de los circuitos electorales concentró este miércoles la atención de la Asamblea Nacional, con debates que se extendieron durante buena parte de la jornada.

Reconfiguración de circuitos: Comisión de Gobierno aprueba proyecto en primer debate; la discusión pasa al Pleno

En la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales se mantiene la discusión en primer debate del proyecto de Ley 699, presentado por el Tribunal Electoral, que modifica el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029. La iniciativa contempla cambios en distintos aspectos del sistema electoral y fue elaborada a partir del trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

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