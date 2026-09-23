La discusión de los proyectos de ley sobre reformas electorales y reconfiguración de los circuitos electorales concentró este miércoles la atención de la Asamblea Nacional, con debates que se extendieron durante buena parte de la jornada.

En la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales se mantiene la discusión en primer debate del proyecto de Ley 699, presentado por el Tribunal Electoral, que modifica el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029. La iniciativa contempla cambios en distintos aspectos del sistema electoral y fue elaborada a partir del trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.