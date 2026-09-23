Las tiendas de barrio, tradicionalmente concebidas como espacios de puertas abiertas y atención directa al cliente, han cambiado su dinámica en algunas comunidades del país debido a la preocupación de los comerciantes por la inseguridad.

En distintos sectores, los propietarios de pequeños comercios han optado por instalar rejas y mantener las puertas cerradas como una medida para protegerse de posibles robos. La atención se realiza desde el interior del establecimiento y los productos son entregados a través de pequeñas aberturas en las estructuras de seguridad.