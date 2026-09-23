Anulando por completo sus gestos femeninos, la participante capturó la melancolía del "Príncipe de la Canción".

El talento actoral de Maisa Pérez Condacín se puso a prueba al máximo. Enfrentando su primer personaje masculino, tuvo que olvidar por completo su delicadeza habitual para convertirse en la leyenda de la balada, José José.

Interpretando "Volcán", Maisa logró sostener el peso corporal, la postura y, sobre todo, esa técnica de fraseo profundo y emocional que hacía único al Príncipe, dejando al jurado sin palabras.