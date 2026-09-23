Dejando atrás la siesta de los ensayos, el participante inundó el set con potencia vocal y sabor latino.

Parecía que venía relajado en los ensayos, pero Rikiplops entró al escenario con las baterías cargadas al máximo para hacerle justicia a la voz arrolladora de Tito Nieves.

Al ritmo de "De ti me enamoré", el participante controló la potencia de la salsa gorda, clavando los tonos altos y desbordando una actitud de sonero que levantó a todos de sus sillas.