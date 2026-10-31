MOP habilitará un carril en Cerro La Cruz para acceder al cementerio de El Valle

El paso vehicular y peatonal estará habilitado el lunes 2 de noviembre, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Después de ese horario volverán las restricciones hasta nuevo aviso.

El Valle de Antón, Coclé./Quienes acudan al cementerio municipal de El Valle de Antón, en Coclé, por el Día Nacional de los Difuntos podrán transitar por un solo carril en el sector del Cerro La Cruz el lunes 2 de noviembre, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que habilitará temporalmente el paso vehicular y peatonal para facilitar el acceso al camposanto, mientras mantiene los trabajos de estabilización del terreno en ese sector.

Como recordarán, la salida del Valle hacia Altos de La Estancia, Penonomé Norte, Mirador La Cruz, Antón, quedó bloqueada tras derrumbe y deslizamiento de tierra, como secuela del terremoto del pasado 9 de octubre.

Los trabajos continuarán durante las fiestas patrias

Las labores de banqueteo continuarán durante las festividades patrias, por lo que la maquinaria y el personal permanecerán en el sitio.

La institución solicitó a conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal autorizado.

La habilitación será únicamente el lunes 2 de noviembre, dentro del horario anunciado. Posteriormente, el paso volverá a permanecer restringido hasta nuevo aviso.