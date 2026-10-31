Panamá incorpora 33 guardaparques para reforzar sus áreas protegidas

Los graduados serán asignados a distintas áreas de conservación para realizar patrullajes, monitoreo ambiental y labores de educación junto con las comunidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/La vigilancia de los bosques, ríos, humedales y ecosistemas marino-costeros de Panamá contará con 33 nuevos guardaparques, quienes serán destinados a distintas áreas protegidas para apoyar la conservación de la biodiversidad.

El grupo, integrado por 30 hombres y tres mujeres, culminó su formación en el Parque Nacional Camino de Cruces como parte de la decimoctava promoción del Curso Básico de Guardaparques, según anunció el Ministerio de Ambiente.

Además de los patrullajes y el monitoreo ambiental, sus funciones incluyen tareas de prevención, educación ambiental y trabajo con las comunidades que viven dentro o cerca de estos espacios.

“Hoy reciben la confianza de Panamá. En cada patrullaje, jornada de vigilancia y actividad de educación ambiental, ustedes estarán al servicio del Ministerio de Ambiente y del Estado panameño”, manifestó el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, durante la ceremonia de graduación.

Presencia en 64 áreas protegidas

Panamá cuenta con 124 áreas protegidas. Según los datos del Ministerio de Ambiente, los guardaparques mantienen presencia en 64 de ellas, que abarcan aproximadamente el 95% del territorio protegido del país.

La institución indicó que, al inicio de la actual administración, había 141 guardaparques activos y que la fuerza operativa alcanza actualmente los 664 funcionarios, tras la incorporación de 523 nuevos guardaparques.

La meta es llegar a 724 guardaparques para diciembre de 2026.

Capacitación para el trabajo en campo

La Escuela de Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuenta con 14 instructores activos y oficiales de cumplimiento encargados de la formación del personal.

A través de la Oficina de Logística y Capacitación se han desarrollado 18 cursos de formación y 55 talleres de entrenamiento interno en distintas áreas protegidas.

Además, 25 jefes de parques y áreas protegidas recibieron capacitación en la Universidad Estatal de Colorado sobre liderazgo, manejo de recursos naturales y administración de estos espacios.

“Hoy celebramos una graduación, pero también el inicio de una carrera de servicio, sacrificio y entrega. Panamá deposita en estos hombres y mujeres una gran responsabilidad y una enorme confianza para proteger la naturaleza y cuidar el bienestar ambiental de las futuras generaciones”, expresó Vallarino.