"El Don de la TV" sacó todo su arsenal interpretativo para hacerle honor al Divo de Juárez.

srael “Ñero” Berastegui se adueñó por completo del escenario asumiendo a una de las leyendas más complejas de la música latina: Juan Gabriel.

Durante "Hasta que te conocí", Ñero no se limitó a cantar; actuó, sufrió y vivió cada estrofa, emulando los movimientos amplios, la elegancia y esa conexión visceral con el público que definían al inmortal ídolo mexicano.