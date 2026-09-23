Israel “Ñero” Berastegui se entregó al drama y la pasión de Juan Gabriel con teatralidad pura
"El Don de la TV" sacó todo su arsenal interpretativo para hacerle honor al Divo de Juárez.
srael “Ñero” Berastegui se adueñó por completo del escenario asumiendo a una de las leyendas más complejas de la música latina: Juan Gabriel.
Durante "Hasta que te conocí", Ñero no se limitó a cantar; actuó, sufrió y vivió cada estrofa, emulando los movimientos amplios, la elegancia y esa conexión visceral con el público que definían al inmortal ídolo mexicano.