Yamilka Pitre y su grupo VIP arrasaron como Sister Sledge desatando la fiebre disco

La dueña del escenario viene en compañía de sus hermanas para desatar la locura con una coreografía impecable.

Yamilka Pitre y su grupo VIP arrasaron como Sister Sledge desatando la fiebre disco
23 de septiembre 2026 - 20:44

El set se convirtió en una verdadera máquina del tiempo. Yamilka Pitre no llegó sola al clonador: armó un combo de lujo con Yoani Ben “La Pantera”, Isamar Herrera y Cruella para darle vida a Sister Sledge.

Al ritmo de "We Are Family", la participante y sus "hermanas" de tarima derrocharon química y sincronización perfecta, logrando capturar la magia grupal de las reinas de la era disco y demostrando que ensayaron hasta el cansancio.

Si te lo perdiste
Lo último
stats