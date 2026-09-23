La dueña del escenario viene en compañía de sus hermanas para desatar la locura con una coreografía impecable.

El set se convirtió en una verdadera máquina del tiempo. Yamilka Pitre no llegó sola al clonador: armó un combo de lujo con Yoani Ben “La Pantera”, Isamar Herrera y Cruella para darle vida a Sister Sledge.

Al ritmo de "We Are Family", la participante y sus "hermanas" de tarima derrocharon química y sincronización perfecta, logrando capturar la magia grupal de las reinas de la era disco y demostrando que ensayaron hasta el cansancio.