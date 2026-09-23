Aprender lengua de señas, un paso hacia una sociedad más inclusiva

La falta de conocimiento de esta lengua continúa representando una de las principales barreras para la comunicación y la inclusión de las personas con discapacidad auditiva.

Un grupo de personas comunicandose a través del lenguaje de señas

Para miles de personas con discapacidad auditiva en Panamá, realizar actividades cotidianas como pedir ayuda en un centro comercial, acudir a una consulta médica o participar en una entrevista de trabajo puede convertirse en un desafío cuando no encuentran a alguien que pueda comunicarse mediante lengua de señas.

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