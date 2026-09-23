Vergara Rodríguez fue seleccionada entre más de 250 propuestas recibidas desde diferentes puntos del país como parte del concurso para definir la nueva identidad visual del museo.

El arte y la cultura fueron protagonistas durante la presentación del nuevo logotipo del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, cuya propuesta ganadora fue creada por la joven María Milagros Vergara Rodríguez.

Además del reconocimiento por su propuesta, la ganadora recibió un premio de B/.10,000, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como un reconocimiento simbólico por su aporte al proyecto, que representa un importante logro dentro de su trayectoria profesional.