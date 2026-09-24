Arabia Saudita emite una breve alerta de riesgo de ataque en La Meca

Las alertas, que también afectaban a las regiones de Taif, Yedá, Tabuk y Yanbu, en el mar Rojo, se levantaron unos minutos más tarde.

Riad, Arabia Saudita/Arabia Saudita emitió este jueves alertas de "peligro potencial" para varias regiones del reino, entre ellas La Meca, la ciudad más sagrada del islam, en un momento en el que los enfrentamientos con el movimiento proiraní de los hutíes se han intensificado.

Las alertas, que también afectaban a las regiones de Taif, Yedá, Tabuk y Yanbu, en el mar Rojo, se levantaron unos minutos más tarde.

Los hutíes atacaron varias veces en los últimos meses a su país vecino, que apoya al Gobierno yemení reconocido por buena parte de la comunidad internacional.

La semana pasada Arabia Saudita los acusó de haber atacado La Meca con un dron que fue derribado. El movimiento lo negó.

Riad también fue objeto de un ataque días más tarde, por primera vez en años.

Los hutíes, que ya dominaban gran parte de Yemen, se han apoderado recientemente de la costa yemení del mar Rojo, lo que les ha permitido consolidar su control sobre el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta Europa con Asia.

Este estrecho es clave para el reino, principal exportador mundial de petróleo, sobre todo desde que Irán bloquea el tráfico en el de Ormuz, al otro lado de la península arábiga. Lo hizo en represalia por los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra su territorio en febrero, que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.