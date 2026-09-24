Reabren tramo del Corredor Norte tras 12 horas de cierre por derrame de aceite vegetal

El cierre generó afectaciones al tránsito y obligó a cientos de conductores y a rutas del Metrobús a utilizar otros puntos de acceso al Corredor Norte .

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de permanecer cerrado durante unas 12 horas, fue reabierto este jueves 24 de septiembre el tramo del Corredor Norte comprendido entre Brisas del Golf y el cruce de La Fula, en dirección al centro de la capital.

El cierre se produjo tras un derrame de aceite vegetal registrado en las inmediaciones de la entrada de Torrijos Carter, que afectó aproximadamente dos kilómetros de la vía y dejó la superficie resbaladiza. La situación provocó incluso un accidente de tránsito.

Para garantizar condiciones seguras de circulación, personal especializado realizó labores de limpieza durante la madrugada, incluyendo la aplicación de un polvo especial para remover los residuos de aceite de la calzada.

El cierre generó afectaciones al tránsito y obligó a cientos de conductores y a rutas del Metrobús a utilizar otros puntos de acceso al Corredor Norte.

Pasadas las 6:00 a.m., cientos de vehículos comenzaron nuevamente a circular por el tramo afectado, luego de que concluyeran los trabajos de limpieza y se habilitara la vía.

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Con información de Nicanor Alvarado