Clima en Panamá: Aguaceros aislados y dispersos con tormentas eléctricas en los sectores marítimos

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este jueves 24 de septiembre aguaceros aislados y dispersos con tormentas eléctricas en los sectores marítimos.

El tiempo

Vertiente del Caribe

En la madrugada se esperan aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el sector marítimo oriental y central y que en la mañana se desplacen hacia el occidente; se prevé que estos aguaceros aislados incursionen en sectores de la comarca Guna Yala, Colón y norte de Veraguas en este periodo. En la tarde se esperan aguaceros aislados con tormentas eléctricas en los sectores montañosos. En la noche se esperan algunas lluvias aisladas en la comarca Guna Yala.

Vertiente del Pacífico

En la madrugada se esperan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en el sector marítimo y nublados con probabilidad de lluvias aisladas en Darién, este de Panamá, Los Santos y sur de Veraguas. En la mañana se esperan aguaceros aislados en el sector marítimo y nublados con probabilidad de lluvias aisladas en las costas de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Los Santos y sur de Veraguas. En la tarde se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en Chiriquí y centro de Veraguas; además de aguaceros aislados, aunque fuertes, con tormentas eléctricas en el resto de la vertiente, aunque principalmente en los sectores montañosos. En la noche se esperan aguaceros aislados con tormentas eléctricas en el Golfo de Chiriquí y lluvias aisladas en sectores de Chiriquí, Veraguas y Coclé.

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Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 12°C y 16°C en la Cordillera Central y entre 21°C y 26°C en el resto del país. Las temperaturas máximas estarán entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central y entre 28°C y 32°C en el resto del país.

Viento

En el Caribe se prevén vientos del suroeste a norte con velocidades entre 2 y 20 km/h.

En el Pacífico se prevén, en la madrugada y mañana, vientos variables con velocidades entre 2 y 15 km/h. Para la tarde y parte de la noche se esperan vientos del sureste a suroeste con velocidades entre 5 y 20 km/h.

Condiciones marítimas

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 0.4 y 1.1 metros y periodos entre 6 y 8 segundos.

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.2 y 1.2 metros y periodos entre 13 y 16 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos entre 7 y 11 con nivel de riesgo alto a extremo en el país.

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