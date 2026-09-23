Septiembre trae más calor a Panamá y El Niño podría intensificar las temperaturas

La combinación de altas temperaturas, humedad y radiación solar directa genera una elevada sensación térmica que también puede afectar a animales y plantas y tener repercusiones en distintos sectores.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las altas temperaturas que se registran actualmente en Panamá podrían intensificarse durante los próximos meses debido a la influencia del fenómeno de El Niño, que podría elevar entre 2 y 3 grados Celsius las temperaturas del aire, según explicó este miércoles 23 de septiembre la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), Luz Graciela de Calzadilla.

La especialista explicó que septiembre y abril son tradicionalmente meses en los que se perciben temperaturas más elevadas en el país. En el caso de septiembre, esto está relacionado con el equinoccio, que provoca que los rayos solares incidan de manera más directa sobre la zona ecuatorial.

A este comportamiento estacional se suma actualmente la influencia de El Niño, que, además de provocar una disminución de las lluvias en el Pacífico panameño, contribuye al aumento de las temperaturas.

“Treinta y dos, 33 grados Celsius con una humedad relativa alta, porque estamos en temporada lluviosa, eso hace que el ser humano sienta entre 40, 42”, explicó De Calzadilla.

La directora del Imhpa indicó que este miércoles las estaciones meteorológicas registraron temperaturas de hasta 32 °C alrededor de las 11:00 a.m., mientras que el punto máximo suele alcanzarse cerca de las 3:00 p.m.

Según explicó, la combinación de altas temperaturas, humedad y radiación solar directa genera una elevada sensación térmica que también puede afectar a animales y plantas y tener repercusiones en distintos sectores.

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El Niño podría extenderse hasta junio de 2027

De Calzadilla señaló que, de acuerdo con el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), El Niño se mantiene en una categoría muy fuerte y podría continuar al menos hasta diciembre.

Incluso, agregó, los pronósticos contemplan la posibilidad de que sus efectos se extiendan hasta junio del próximo año.

Entre las principales consecuencias previstas para Panamá se encuentra una disminución importante de las lluvias en la región del Pacífico, acompañada de temperaturas más elevadas.

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Recomiendan evitar exposición al sol

Ante las condiciones de calor y radiación, la directora del Imhpa recomendó mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición directa al sol cuando no sea necesaria, particularmente entre las 9:00 a.m. y las 3:00 o 4:00 p.m.

Para las personas que deben permanecer al aire libre por motivos laborales, recomendó utilizar ropa de manga larga, gorras o sombreros y otros elementos que permitan protegerse del sol, especialmente el cuello.

“Si no hay necesidad de exponerse al sol, que no se haga entre las nueve, diez de la mañana hasta las tres de la tarde, cuatro”, señaló.

Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de las condiciones asociadas a El Niño y sus posibles efectos sobre las temperaturas y las lluvias en el territorio nacional.