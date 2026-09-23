Mulino se reúne con el Foro Económico Mundial y confirma cita de alto nivel en Panamá

La cita, denominada Country Strategy Meeting Panama, busca reunir a líderes del sector público y privado para analizar las prioridades y oportunidades de Panamá, así como su papel en el comercio, la energía y la logística internacional.

Nueva York, Estados Unidos/Panamá será sede a finales de octubre de una reunión del Foro Económico Mundial que congregará a altos ejecutivos de los sectores energético y logístico, como parte de una agenda enfocada en inversión, competitividad y oportunidades de desarrollo para el país.

La confirmación se produjo tras una reunión sostenida este miércoles en Nueva York entre el presidente José Raúl Mulino y Marisol Argueta de Barillas, directora para América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial.

La cita, denominada Country Strategy Meeting Panama, busca reunir a líderes del sector público y privado para analizar las prioridades y oportunidades de Panamá, así como su papel en el comercio, la energía y la logística internacional. El Foro Económico Mundial ya había confirmado que esta reunión de estrategia nacional se realizaría en Panamá en octubre de 2026.

Entre los ejecutivos que han confirmado su participación figuran Andrés Gluski, CEO de AES; Vincent Clerc, CEO de A.P. Møller-Maersk; Toby Z. Rice, presidente y CEO de EQT Corporation; y Niclas Mårtensson, CEO de Stena Line.

También participará Alois Zwinggi, presidente y CEO del Foro Económico Mundial. La agenda contempla un diálogo directo entre estos líderes empresariales, el presidente Mulino y miembros de su gabinete.

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Durante el encuentro en Nueva York se abordaron las oportunidades de Panamá en materia energética y logística, además de temas vinculados con la competitividad, el agua, la naturaleza y la economía circular.

La reunión de octubre también permitirá discutir asuntos relacionados con la transformación de los clústeres industriales y portuarios, la economía azul y la circularidad del plástico, en línea con la participación de Panamá en la Alianza Global de Acción sobre Plástico (GPAP).

Por otra parte, Argueta extendió a Mulino una invitación formal para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, previsto para enero de 2027.

La delegación panameña que participó en la reunión estuvo integrada, entre otros, por el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y Kristelle Getzler, directora de la Secretaría Económica de la Presidencia.

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El encuentro se produce durante la agenda de reuniones que desarrolla Mulino en Nueva York con empresarios, organismos internacionales y líderes políticos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En los últimos días, el mandatario también ha sostenido reuniones con ejecutivos de empresas como Citi y representantes de compañías tecnológicas, energéticas y de otros sectores.