Rusia no hará 'pausa' en sus operaciones contra Ucrania, afirma canciller en la ONU

Rusia / AFP
AFP
23 de septiembre 2026 - 13:30

Naciones Unidas, Estados Unidos/Moscú no va a "hacer una pausa" en su guerra contra Ucrania, declaró este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"No vamos a hacer una pausa en nuestra operación militar especial", afirmó Lavrov, que acusó a Europa de querer aprovechar un alto el fuego para "abastecer de armas al régimen de Kiev".

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