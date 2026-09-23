Herido un soldado israelí tras un ataque con vehículo en Cisjordania y el atacante abatido

Soldado israelí resultó herido por embestida contra un puesto de control en Cisjordania.

Jinba, Palestinian Territories/Un soldado israelí resultó gravemente herido este miércoles en un ataque con vehículo contra un puesto de control en la Cisjordania ocupada, informaron las autoridades israelíes, que añadieron que el conductor murió.

El ataque se produjo en un puesto de control israelí cerca del asentamiento judío de Beit Horon, al oeste de Ramala.

"Un soldado resultó herido y está recibiendo atención médica", había indicado previamente la policía israelí en un comunicado, en el que añadió que el atacante embistió con su vehículo contra una agente de policía y el soldado que realizaban controles de vehículos, antes de ser "abatido".

La víctima, un militar de unos treinta años, se encuentra "en estado grave" y "sin conocimiento", señaló en un comunicado el Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Por su parte, el Ministerio palestino de Salud indicó que un palestino de 29 años murió a manos del ejército israelí en la misma zona.

El ataque se produce en un contexto de gran tensión, a medida que se acercan las elecciones legislativas en Israel y mientras aumentan los actos de violencia cometidos por colonos en la Cisjordania ocupada.

Según un recuento de AFP basado en datos del Ministerio palestino de Salud, desde el ataque de Hamás en territorio de Israel el 23 de octubre de 2023, el ejército israelí y colonos han matado a más de 1.100 palestinos, entre combatientes y civiles, en Cisjordania.

Según cifras israelíes, en el mismo periodo y en la misma región, cerca de 50 israelíes, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.

El domingo, un colono judío murió tiroteado en el centro de Cisjordania. El presunto autor del ataque, un palestino, resultó herido durante su huida y fue detenido por las autoridades israelíes.