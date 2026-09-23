Comercios cerrados en turística ciudad de Colombia tras violencia narco

El presidente afirmó que entre los 13 "narcoterroristas" muertos se encontraba el segundo al mando de las ACSN, alias "Cholo".

Santa Marta, Colombia/La ciudad de Santa Marta, en el Caribe de Colombia, amaneció este miércoles con los comercios cerrados, las clases suspendidas y las calles vacías, luego de una ola de ataques desatada tras la muerte de un cabecilla de una banda narcotraficante.

La AFP obtuvo imágenes de vehículos calcinados luego de la arremetida de hombres armados la víspera, que llevó al presidente Abelardo de la Espriella a militarizar la turística ciudad.

El caos siguió al anuncio del mandatario el lunes de que la policía y la fuerza aérea habían abatido a miembros de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado con raíces paramilitares que vive de la extorsión y el tráfico de cocaína.

El presidente afirmó que entre los 13 "narcoterroristas" muertos se encontraba el segundo al mando de las ACSN, alias "Cholo".

"Esperábamos retaliaciones (...) y fueron mínimas", dijo el miércoles el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, en entrevista con Caracol Radio.

Señaló que 600 policías y 500 militares fueron enviados a la ciudad, que funciona como puerta de entrada al Parque Nacional Natural Tayrona, declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera y muy popular entre los turistas extranjeros.

De la Espriella, que asumió el mes pasado con la promesa de "cárcel o tumba" para los criminales, recorrió el martes las calles de Santa Marta con chaleco antibalas y una pistola.

"Los voy a mandar al infierno en una bolsa", afirmó en un video difundido en X.

Tropas del Ejército fueron desplegadas a lo largo de la carretera que conecta la ciudad con el departamento de La Guajira, en la frontera con Venezuela, donde las ACSN también operan.

Pero residentes contactados por la AFP aseguran sentir temor e incertidumbre, especialmente tras los rumores de restricciones a la apertura de comercios y a la movilidad ordenados por la ACSN.

Hasta el momento hay nueve detenidos por los ataques y el gobierno realizó dos consejos de seguridad en las últimas 24 horas, según las autoridades. Las clases en los colegios y otras actividades se encuentran suspendidas.

En un evento aparte el martes, se registró un ataque con explosivos contra un tren de una compañía minera en La Guajira.

Las Fuerzas Armadas responsabilizan a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también opera en la zona, dijo a la AFP una fuente militar.

De la Espriella se propone doblegar, con el respaldo de Estados Unidos e Israel, a los grupos armados ilegales que se financian con narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

Lo ocurrido en Santa Marta es de las mayores muestras de fuerza por parte del crimen organizado desde su juramentación en agosto.