Capturan a un hombre presuntamente implicado en un homicidio en la 24 de Diciembre

Un hombre fue aprehendido por presunta vinculación a un homicidio en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

24 de Diciembre, Panamá/Un hombre fue capturado por su presunta vinculación a un homicidio ocurrido en el corregimiento de la 24 de Diciembre el pasado 7 de septiembre.

El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba caminando hacia su residencia y fue sorprendida por su agresor, quien le efectuó detonaciones con un arma de fuego, causándole la muerte.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Homicidios y Femicidio con apoyo de la Policía Nacional, logró la aprehensión de este hombre en la "Operación Omega".

En las próximas horas, el vinculado será llevado ante un juez de garantías para realizar la audiencia, donde el Ministerio Público solicitará la legalización de la aprehensión, formulación de cargos por la supuesta comisión del delito contra la integridad física en su modalidad de delito agravado doloso, y medidas cautelares correspondientes.