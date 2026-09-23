Presidente Mulino pide ante la ONU el fin de la guerra en Ucrania y una paz duradera en Medio Oriente

El presidente volvió a reiterar ante la ONU que cree en el multilateralismo útil. Además reiteró mayor presencia de los países de América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad.

Nueva York, Estados Unidos/El presidente José Raúl Mulino pidió este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que termine la guerra en Ucrania y llamó a alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. También reclamó elecciones libres y transparentes en América Latina y el Caribe.

Por ello sostenemos que la guerra en Ucrania debe finalizar mediante el diálogo y la diplomacia formal. En el Medio Oriente, buscamos una paz perdurable que pueda ser la base definitiva entre naciones que busquen armónica convivencia con el mundo libre”, expresó el mandatario.

Añadió que "creemos firmemente en un multilateralismo útil, que no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta eficaz para el crecimiento, el desarrollo de los pueblos y la preservación de la paz".

Señaló que "lo que ocurre en el estrecho de Ormuz es una clara muestra de las fallas en la aplicación del derecho internacional, de la imposibilidad de llevar soluciones ante los primeros síntomas de crisis y del perjuicio global que esta situación está provocando", dijo.

Añadió que "sería muy conveniente para mí no hablar de este tema, pues el canal de Panamá se ha beneficiado con un mayor tránsito de buques. Pero nunca me ha guiado un espíritu egoísta ni mucho menos especulativo".

La realidad es perjudicial, no solo por los ataques a inocentes, como la tripulación de buques comerciales. Lo es también para millones de personas a quienes se les encarecen los alimentos; agricultores que pagan más para fertilizar sus tierras y trabajadores a los que les aumenta el combustible que usan para transportarse, generando inflación: el impuesto más regresivo que existe", dijo.

A su juicio, ve "con justa indignación desde el punto de vista panameño, pues somos férreos defensores de la soberanía nacional, pero también tenemos un Tratado de Neutralidad del Canal, de rango constitucional, que fue, es y será la garantía del libre comercio y la equidad de esta vía ante todas las naciones del mundo".

Las quejas de Mulino a la ONU

En su discurso, Mulino, el mandatario, también cuestionó la respuesta del organismo frente a la migración por el Darién, señaló la falta de apoyo económico a Panamá para afrontar los efectos del cambio climático y citó la crisis en el estrecho de Ormuz como ejemplo de las fallas en la aplicación del derecho internacional.

Debo decir que las polarizaciones son acompañadas por una gran masa de personas que sienten que los organismos internacionales se han olvidado de los valores y las prioridades de la mayoría de los ciudadanos", dijo.

En ese sentido, indicó que "estoy convencido de que la ONU tiene un potencial inmenso en un mundo con tanta volatilidad y tan marcadas asimetrías, pero debe retomar el liderazgo para realizar acciones preventivas y correctivas de manera eficiente".

Actualmente, debemos reconocer que los ciudadanos no creen que este tipo de encuentros sean beneficiosos para ellos. Aquí radica una de las razones por las que se debe recuperar la confianza. Quiero poner un ejemplo concreto para ilustrar lo que estoy diciendo", acotó.

Sobre la migración irregular por Darién señaló que "desde el primer día supe que debía resolver este asunto de manera individual, porque no estaba en la posibilidad de esta Organización. Por esa razón, al inicio de mi gestión firmé un Memorando de Entendimiento con el Gobierno de los Estados Unidos. Al final, este era un tema fronterizo de ese país, pero que se desarrollaba en el nuestro".

Fue así, dijo, que a mitad de 2024, Panamá logró "un descenso del 50% con respecto al primer semestre del mismo año. En 2025, cuando se implementaron medidas restrictivas en los Estados Unidos y trabajamos con mayor coordinación, la caída fue del 99%".

Esta descripción no debe ser vista como una crítica aislada, sino como un punto de inflexión para entender la brecha, cada vez mayor,entre lo que la ciudadanía espera y lo que obtiene de esta organización, en temas como el de la migración ilegal, por ejemplo".

Aseguró que para recuperar la confianza, "debemos avanzar juntos en temas centrales que favorezcan a los ciudadanos. El comercio mundial es, sin lugar a dudas, una de las mayores expresiones de la libertad de producir, transportar y comerciar productos de una nación a otra".

Sobre el cambio climático y las necesidades de Panamá, expuso que existen múltiples ayudas a naciones que se suman al loable objetivo de la descarbonización. "Pero nosotros no nos beneficiamos de ayuda económica, a pesar de que retiramos más carbono del que producimos".

Será el propio Canal de Panamá —que creció y se amplió bajo el control de manos panameñas— quien deba hacer frente a una inversión billonaria para desarrollar el proyecto de Río Indio, un reservorio de agua para garantizar el uso del Canal, dar previsibilidad al comercio internacional y abastecer de agua a miles de ciudadanos. Es tarea también de las Naciones Unidas apoyar proyectos responsables, social y ambientalmente, que representan el progreso real de nuestros países. Es fundamental no ceder ante presiones de organizaciones que buscan la extorsión bajo el disfraz de luchas sociales y se cobijan bajo organismos internacionales, como la OIT, por ejemplo".

Dijo que, "el mundo no necesita menos Naciones Unidas, necesita una Organización de las Naciones Unidas que funcione mejor, que actúe con diplomacia preventiva y que pueda entregar resultados concretos en el corto plazo".

Acto seguido, anunció que el país lanzará el Pacto con la Naturaleza y el Fondo Panamá Natural. "Hoy anuncio que Panamá liderará, a nivel internacional, un esfuerzo para reconocer los derechos universales de la naturaleza. Les pido a todos que nos acompañen en esta iniciativa".

Insiste en puesto permanente en el Consejo de Seguridad

Mulino pidió mayor poder de decisión para América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad. En diciembre próximo, Panamá culminará su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

En ese sentido, dijo que "deseo reiterar ante esta Asamblea General la necesidad de que América Latina y el Caribe ocupen lugares con mayor poder de decisión en el Consejo de Seguridad". Somos una región protagonista en alimentos, minerales, biodiversidad y en una profunda convicción de paz e integración".

En el plano regional, reiteramos el pedido del fortalecimiento de la democracia participativa en toda América Latina y el Caribe, que será posible en el marco del respeto a las elecciones libres, abiertas y transparentes".

Sobre la seguridad regional, aseguró que Panamá mantendrá la cooperación contra el narcotráfico: “Apoyamos de manera categórica al Gobierno de Colombia en sus acciones para disminuir la producción de cocaína”.