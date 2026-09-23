Según datos divulgados por la Cancillería en agosto, aproximadamente 77 panameños podrían haber estado o permanecer vinculados a las fuerzas de Rusia y Ucrania.

Panamá/Panamá solicitó a Rusia y Ucrania en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que faciliten, conforme a sus leyes y procedimientos, el retorno de los panameños que se hayan incorporado al conflicto y deseen regresar al país.

Para Panamá, cada ciudadano cuenta. Ningún panameño debe quedar olvidado en una guerra que no es la suya”, expresó el canciller.

El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez planteó la petición como una gestión humanitaria y consular, respetando la soberanía de ambos Estados y las decisiones de sus autoridades competentes.

Valoramos profundamente ese gesto humanitario”, señaló el canciller, quien manifestó su esperanza de que próximamente Panamá pueda agradecer a la Federación de Rusia por un gesto similar que permita a los compatriotas que así lo deseen regresar a Panamá.

El canciller, quien expresó la preocupación de Panamá por el reclutamiento de ciudadanos extranjeros, incluidos nacionales de América Latina, para participar en el conflicto, y llamó a reforzar los esfuerzos para evitar una mayor internacionalización de la guerra.

La solicitud se produce mientras en Panamá se investiga el presunto reclutamiento de ciudadanos para participar en el conflicto.

En agosto pasado, el Ministerio Público reportó tres personas imputadas por presunta trata de personas agravada en una investigación sobre ofertas de trabajo con salarios superiores a $2,500 que, según la Fiscalía, terminaron en labores militares forzadas. Los tres recibieron detención provisional.

Dos panameños que lograron regresar relataron que fueron contactados por redes sociales y que las condiciones que encontraron en Ucrania fueron distintas de las ofrecidas antes de viajar.

Según datos divulgados por la Cancillería en agosto, aproximadamente 77 panameños podrían haber estado o permanecer vinculados a las fuerzas de Rusia y Ucrania. La entidad aclaró que se trata de una estimación, no de un registro definitivo.