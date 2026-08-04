Panameños en Ucrania: Ministerio Público mantiene seis casos bajo investigación por reclutamiento para la guerra

El jefe del Ministerio Público indicó que las seis investigaciones se encuentran actualmente en manos de la Fiscalía Segunda de Crimen Organizado y que, como parte de uno de estos procesos, una persona permanece bajo detención provisiona l .

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada mantiene seis investigaciones abiertas por el presunto reclutamiento de panameños para viajar a Rusia y Ucrania, según informó el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy.

El procurador explicó que, tras una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron informados sobre más de una veintena de personas que potencialmente fueron enlistadas para Rusia y otras vinculadas a Ucrania, en medio del conflicto bélico entre ambos países.

“Sostuvimos una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder conocer sobre aquellos familiares que se han acercado a la Cancillería, y en ese sentido nos notificaron de 21 personas que potencialmente fueron enlistadas para pertenecer a Rusia en este tipo de guerra y conflicto bélico, y 9 con respecto a Ucrania”, explicó Gómez Rudy.

El jefe del Ministerio Público indicó que las seis investigaciones se encuentran actualmente en manos de la Fiscalía Segunda de Crimen Organizado y que, como parte de uno de estos procesos, una persona permanece bajo detención provisional.

De momento, no se descarta la participación de otras personas dedicadas al reclutamiento de panameños para ser trasladados hacia las zonas de conflicto.

Homicidios

Durante la actividad realizada en el Ministerio de la Mujer, el procurador también fue consultado sobre varios homicidios registrados durante los últimos días en la ciudad capital, entre ellos el hallazgo de un cuerpo que habría sido lanzado desde un vehículo y otro cuerpo localizado dentro de un automóvil en un local comercial ubicado en la vía Santa Elena.

Gómez Rudy indicó que muchos de los homicidios que se están registrando en el país estarían relacionados con grupos criminales y posibles ajustes vinculados a actividades delictivas.

En el caso específico de los hechos consultados, explicó que la investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidio del área metropolitana, que desarrolla las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Las declaraciones del procurador se dieron durante una actividad en el Ministerio de la Mujer, donde fue presentada oficialmente una herramienta destinada a proteger a mujeres víctimas de violencia.

Nota relacionada: Hallan a un hombre sin vida dentro de un vehículo estacionado en un comercio privado en Santa Elena

Información de Hellen Concepción

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