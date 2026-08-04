ARAP pide a comercios registrar inventarios de camarón antes del inicio de la veda

Los comercios que mantengan camarón almacenado deberán declararlo ante la entidad y obtener el permiso correspondiente para poder venderlo legalmente durante el periodo de restricción.

ARAP pide a comercios registrar inventarios de camarón antes del inicio de la veda / TVN

Chiriquí/La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) pidió a restaurantes y establecimientos dedicados a la venta de camarón registrar sus inventarios antes del inicio de la veda, previsto dentro de tres semanas, para evitar decomisos y sanciones.

Los comercios que mantengan camarón almacenado deberán declararlo ante la entidad y obtener el permiso correspondiente para poder venderlo legalmente durante el periodo de restricción.

Amílcar Camacho, director encargado de la ARAP
Amílcar Camacho, director encargado de la ARAP / TVN

Amílcar Camacho, director encargado de la ARAP, explicó que la institución busca que los establecimientos completen el trámite con anticipación y no tengan que enfrentar el decomiso de sus productos.

Nosotros tenemos como meta que todos los restaurantes saquen sus permisos para no tener que ir a decomisarle a nadie nada, porque sabemos que ahora mismo los comercios y los negocios no están tal vez en su mejor época”, manifestó.

Camacho aclaró que las inspecciones y posibles medidas se aplicarían cuando los propietarios no cumplan con el registro exigido.

No lo hacemos porque queremos hacerlo, sino porque, simple y sencillamente, ellos no vienen a sacar los permisos. Para eso les tenemos todas las facilidades”, indicó.

La ARAP cuenta con oficinas en Remedios, Puerto Armuelles y Puerto Pedregal para atender a comerciantes y propietarios de restaurantes de distintos sectores de Chiriquí.

ARAP pide a comercios registrar inventarios de camarón antes del inicio de la veda
ARAP pide a comercios registrar inventarios de camarón antes del inicio de la veda / TVN

Durante el llamado, la institución también recordó que continúa vigente la veda del cambute por un periodo de 10 años. Su pesca y comercialización están prohibidas, por lo que pescadores y comerciantes que incumplan la restricción se exponen a sanciones.

Con información de Demetrio Ábrego.

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