ARAP pide a comercios registrar inventarios de camarón antes del inicio de la veda

Los comercios que mantengan camarón almacenado deberán declararlo ante la entidad y obtener el permiso correspondiente para poder venderlo legalmente durante el periodo de restricción.

Chiriquí/La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) pidió a restaurantes y establecimientos dedicados a la venta de camarón registrar sus inventarios antes del inicio de la veda, previsto dentro de tres semanas, para evitar decomisos y sanciones.

Los comercios que mantengan camarón almacenado deberán declararlo ante la entidad y obtener el permiso correspondiente para poder venderlo legalmente durante el periodo de restricción.

Amílcar Camacho, director encargado de la ARAP, explicó que la institución busca que los establecimientos completen el trámite con anticipación y no tengan que enfrentar el decomiso de sus productos.

Nosotros tenemos como meta que todos los restaurantes saquen sus permisos para no tener que ir a decomisarle a nadie nada, porque sabemos que ahora mismo los comercios y los negocios no están tal vez en su mejor época”, manifestó.

Camacho aclaró que las inspecciones y posibles medidas se aplicarían cuando los propietarios no cumplan con el registro exigido.

No lo hacemos porque queremos hacerlo, sino porque, simple y sencillamente, ellos no vienen a sacar los permisos. Para eso les tenemos todas las facilidades”, indicó.

La ARAP cuenta con oficinas en Remedios, Puerto Armuelles y Puerto Pedregal para atender a comerciantes y propietarios de restaurantes de distintos sectores de Chiriquí.

Durante el llamado, la institución también recordó que continúa vigente la veda del cambute por un periodo de 10 años. Su pesca y comercialización están prohibidas, por lo que pescadores y comerciantes que incumplan la restricción se exponen a sanciones.

Con información de Demetrio Ábrego.