Ráfagas de viento causan daños en muelle y ponen en alerta a tripulantes en Bocas del Toro

Estas condiciones mantienen bajo vigilancia las zonas costeras y portuarias, especialmente ante el impacto que los fuertes vientos y el oleaje pueden generar en las operaciones marítimas.

Bocas del Toro/Las condiciones adversas del tiempo en Bocas del Toro, marcadas por fuertes vientos y oleaje, mantienen bajo vigilancia los puertos de la provincia y generan preocupación entre residentes y usuarios del transporte marítimo.

La situación ha provocado la caída de árboles y restricciones para el zarpe de embarcaciones, como medida de precaución ante las condiciones que se presentan en el mar.

Videos registrados en la provincia mostraron la fuerza de los vientos. En uno de ellos se observa cómo las ráfagas desprendieron hojas de zinc de un muelle, mientras que tripulantes de una embarcación que se encontraba en el muelle realizaban maniobras para asegurar una lancha y evitar que fuera arrastrada por el fuerte oleaje.

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Más temprano, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) había advertido sobre la posibilidad de lluvias intermitentes desde Bocas del Toro hasta sectores de Colón, asociadas al ingreso de humedad proveniente del Caribe.

Sobre las condiciones marítimas, indicó la institución que en la vertiente del Caribe se mantendría un estado del mar favorable, con oleaje de hasta 1.40 metros y periodos cercanos a 7 segundos, sin descartar variaciones puntuales en sectores expuestos.

Estas condiciones mantienen bajo vigilancia las zonas costeras y portuarias, especialmente ante el impacto que los fuertes vientos y el oleaje pueden generar en las operaciones marítimas. Aunque de momento no se han emitido avisos oficiales por condiciones climáticas adversas en esta región, se recomienda a la población extremar las medidas de precaución y atender las restricciones de zarpe mientras persistan las condiciones adversas.

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