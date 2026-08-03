Agroferias del IMA: Conoce dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 4 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 4 DE AGOSTO

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega

📍Coclé

• Casa Local de El Caño, en el distrito de Natá

📍Colón

• Cuadro Deportivo del corregimiento de Gobea, distrito de Donoso

📍Herrera

Cancha techada de El Chumical, distrito de Las Minas

📍Panamá Este

• Gimnasio de La Higuera, en el distrito de Chepo

📍Veraguas

• Casa Comunal de La Misericordia, en San José, distrito de Cañazas

• Casa Comunal de El Llanillo, en Los Algarrobos, distrito de Santiago

📍Panamá Oeste

• Casa Cultural de La Mendoza, en el distrito de La Chorrera

📍Darién

• Junta Comunal de Aruza Arriba, en Rio Iglesia, distrito de Santa Fe

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Hato Corutú, en el distrito de Mironó