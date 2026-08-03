Incendios forestales arrasan con más de 700 hectáreas en Chiriquí

Las autoridades advierten que una fogata mal apagada puede convertirse en un incendio y afectar rápidamente la vegetación, especialmente bajo condiciones de altas temperaturas y poca humedad.

Más de 700 hectáreas han sido afectadas por incendios en la provincia de Chiriquí durante los primeros siete meses del año, situación que mantiene en alerta a las autoridades debido a las altas temperaturas y a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

El Ministerio de Ambiente explicó que los efectos de estas condiciones climáticas ya comienzan a sentirse tanto en tierras altas como en tierras bajas de la provincia.

Osmán Esquivel, del Ministerio de Ambiente, señaló que las altas temperaturas, sumadas a acciones irresponsables de las personas, han contribuido a la propagación de los incendios.

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“La incidencia del fenómeno de El Niño nos está jugando en contra”, manifestó.

Del total de hectáreas afectadas en la provincia, 6.43 hectáreas corresponden a áreas protegidas, según los datos proporcionados por el Ministerio de Ambiente. Entre las zonas afectadas se encuentran el Parque Nacional Volcán Barú y el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola.

Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre estos sectores debido al impacto que los incendios pueden generar en los ecosistemas y la biodiversidad.

El escenario también preocupa al Cuerpo de Bomberos, que advierte que las condiciones secas no solo están generando emergencias por incendios, sino que también comienzan a afectar al sector agropecuario.

Nadia Samudio, del Cuerpo de Bomberos, señaló que se han observado disminuciones en los cauces de los ríos, situación que mantiene en alerta a los estamentos de seguridad y al personal bomberil.

Ante este panorama, los bomberos reiteraron el llamado a las personas que realizan senderismo, actividades de aventura o visitan zonas cercanas a áreas de amortiguamiento para que eviten encender fogatas.

Las autoridades advierten que una fogata mal apagada puede convertirse en un incendio y afectar rápidamente la vegetación, especialmente bajo condiciones de altas temperaturas y poca humedad.

El llamado es a extremar las medidas de prevención para evitar que continúen aumentando las áreas afectadas por los incendios forestales en la provincia.

Información de Demetrio Ábrego

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