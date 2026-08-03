Panamax 2026: Panamá y EEUU coordinan acciones para fortalecer la seguridad regional y el Canal

Marino Cabrera señaló que Estados Unidos mantiene su apertura para colaborar con sus socios y amigos en el hemisferio, especialmente frente a organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.

Ciudad de Panamá/Panamá vuelve a ser escenario de los ejercicios Panamax 2026, una operación multinacional que reúne a aproximadamente 17 países de la región y que tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer las capacidades de cooperación y respuesta para la protección del canal de Panamá.

Durante el inicio de la operación, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la disposición de su país para continuar trabajando con Panamá y otros gobiernos de la región en materia de seguridad.

Cabrera señaló que Estados Unidos mantiene su apertura para colaborar con sus socios y amigos en el hemisferio, especialmente frente a organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.

Según explicó, estas amenazas no afectan únicamente a un país, sino que tienen repercusiones regionales, por lo que consideró necesario mantener un trabajo conjunto.

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El diplomático también sostuvo que para Estados Unidos es prioritario combatir a las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, debido a las consecuencias que estas actividades tienen tanto en la región como en territorio estadounidense, asegurando que la droga ha matado a más personas que el terrorismo.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, también destacó que Panamá mantiene coordinaciones con otros países para fortalecer la seguridad y enfrentar posibles amenazas.

La operación se desarrollará hasta el 14 de agosto y se espera para la próxima semana la presencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, quien participaría en la clausura de los ejercicios.

Panamá descarta información sobre una migración masiva

Ábrego aseguró que las autoridades panameñas mantienen coordinaciones con sus pares colombianos y que parte de estas acciones no puede hacerse pública por razones de seguridad.

Sin embargo, afirmó que hasta el momento no existe información veraz que indique que se producirá una migración masiva hacia Panamá.

El ministro también señaló que la Unidad de Análisis Financiero ha revisado posibles movimientos o transferencias monetarias irregulares a través del sistema bancario panameño, sin detectar información que apunte a un escenario de este tipo.

Panameños reclutados para la guerra

Otro de los asuntos abordados fue el reclutamiento de panameños para participar en actividades relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El ministro confirmó que un miembro del Servicio Nacional Aeronaval había solicitado una licencia con la intención de dirigirse a alguno de estos países.

Según Ábrego, el funcionario fue atendido por un trabajador social y un psicólogo, tras lo cual desistió de la licencia y permanece en las filas de la institución.

El ministro también recordó que el Ministerio Público mantiene una investigación relacionada con personas que presuntamente tendrían vínculos con grupos dedicados al reclutamiento de ciudadanos para prestar servicios como contratistas de seguridad o mercenarios.

De acuerdo con el último conteo proporcionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, alrededor de 19 panameños estarían involucrados en este tipo de movilización.

Sobre la operación para retirar a dos panameños de la zona de conflicto dada a conocer por el excombatiente Camilo Florez en Noticias AM, Ábrego manifestó que no tiene conocimiento, ya que no es una operación ejecutada por el Ministerio de Seguridad.

Información de Hellen Concepción

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