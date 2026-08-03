Varios trabajadores de la AAUD resultan heridos en accidente de tránsito próximo al estadio Rod Carew

Varios trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) resultaron heridos luego de que el conductor de un camión perdiera el control y los embistiera en la bajada del estadio Rod Carew, sobre la Vía Centenario, en dirección hacia la Tumba Muerto.

En un video difundido en redes sociales se observa que el camión colisionó contra un autobús de la AAUD en el que se transportaban los colaboradores. Como consecuencia del impacto, algunos de los trabajadores sufrieron lesiones leves, principalmente latigazos cervicales.

El accidente fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911, quienes brindaron asistencia a los heridos.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, explicó a TVN Noticias que en el busito viajaban 16 personas, de las cuales 3 han sido afectadas.

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