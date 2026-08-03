Idaan instalará válvula en la avenida Ricardo J. Alfaro; suministro de agua será irregular en varios sectores

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este miércoles 5 de agosto, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., realizará la instalación de una válvula de 16 pulgadas en la avenida Ricardo J. Alfaro, frente a la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

Como consecuencia de estos trabajos, el suministro de agua potable será irregular en varios sectores del distrito de Panamá.

Las áreas afectadas serán:

Limajo

El Bosque

Altos de Santa María

El Milagro

Los Libertadores

Hospital San Miguel Arcángel

Policlínica de Betania

Clínica Yee

Universidad Interamericana de Panamá

Universidad Latina

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Universidad Santa María La Antigua (USMA)

El Idaan también recomendó a los conductores tomar las precauciones necesarias y respetar la señalización colocada en el área donde se desarrollarán los trabajos.

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La entidad indicó que mantendrá informada a la población sobre el avance de las labores a través de sus canales oficiales.