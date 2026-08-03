Idaan instalará válvula en la avenida Ricardo J. Alfaro; suministro de agua será irregular en varios sectores
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este miércoles 5 de agosto, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., realizará la instalación de una válvula de 16 pulgadas en la avenida Ricardo J. Alfaro, frente a la Universidad Santa María La Antigua (USMA).
Como consecuencia de estos trabajos, el suministro de agua potable será irregular en varios sectores del distrito de Panamá.
Las áreas afectadas serán:
- Limajo
- El Bosque
- Altos de Santa María
- El Milagro
- Los Libertadores
- Hospital San Miguel Arcángel
- Policlínica de Betania
- Clínica Yee
- Universidad Interamericana de Panamá
- Universidad Latina
- Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
- Universidad Santa María La Antigua (USMA)
El Idaan también recomendó a los conductores tomar las precauciones necesarias y respetar la señalización colocada en el área donde se desarrollarán los trabajos.
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La entidad indicó que mantendrá informada a la población sobre el avance de las labores a través de sus canales oficiales.