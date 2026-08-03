Idaan instalará válvula en la avenida Ricardo J. Alfaro; suministro de agua será irregular en varios sectores

Idaan realizará corte de agua / TVN Noticias

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este miércoles 5 de agosto, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., realizará la instalación de una válvula de 16 pulgadas en la avenida Ricardo J. Alfaro, frente a la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

Como consecuencia de estos trabajos, el suministro de agua potable será irregular en varios sectores del distrito de Panamá.

Las áreas afectadas serán:

  • Limajo
  • El Bosque
  • Altos de Santa María
  • El Milagro
  • Los Libertadores
  • Hospital San Miguel Arcángel
  • Policlínica de Betania
  • Clínica Yee
  • Universidad Interamericana de Panamá
  • Universidad Latina
  • Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
  • Universidad Santa María La Antigua (USMA)

El Idaan también recomendó a los conductores tomar las precauciones necesarias y respetar la señalización colocada en el área donde se desarrollarán los trabajos.

La entidad indicó que mantendrá informada a la población sobre el avance de las labores a través de sus canales oficiales.

Temas relacionados

Idaan agua trabajos del idaan
Si te lo perdiste
Lo último
stats