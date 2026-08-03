España defiende su soberanía sobre Ceuta tras la crisis migratoria

Marruecos reivindica su soberanía sobre Ceuta y Melilla -el otro enclave español en el norte de África- desde su independencia en 1956, pero España rechaza de plano cualquier negociación sobre ambos territorios.

Ceuta, España/España insistió este lunes en que su soberanía sobre Ceuta es "incuestionable", después de que decenas de miles de migrantes entraran la semana pasada de forma irregular desde Marruecos en este enclave español en el norte de África.

Madrid ha evitado criticar a Rabat por estas llegadas masivas, que algunos analistas interpretaron como una forma de Marruecos para presionar a España.

Marruecos reivindica su soberanía sobre Ceuta y Melilla -el otro enclave español en el norte de África- desde su independencia en 1956, pero España rechaza de plano cualquier negociación sobre ambos territorios.

"Que Ceuta y Melilla son parte de la integridad territorial de España es incuestionable", reiteró este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la televisión pública.

La mayoría de los cerca de 60,000 migrantes que llegaron la semana pasada a Ceuta —en gran parte rodeando el pequeño puesto fronterizo que se adentra en el mar— ya regresaron a Marruecos. De acuerdo con el delegado del gobierno central en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, unos 2,500 seguían este lunes en el enclave.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, situó sin embargo la cifra entre 3,000 y 5,000.

La AFP vio el domingo a policías y soldados españoles patrullando y escoltando pequeños grupos de migrantes hasta la frontera para devolverlos a Marruecos.

La oenegé Save the Children afirmó en un comunicado el lunes que "alrededor de mil niños y niñas" están siendo atendidos por el sistema de protección de la ciudad, que se encuentra muy por encima de su capacidad estructural, de "menos de un centenar de plazas".

Periodistas de la AFP vieron el sábado a cientos de menores refugiados en una zona de almacenes cerca de la frontera, que afirmaban que no tenían comida.

"No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta", indicó este lunes la ministra española de Migraciones, Elma Saiz, en la televisión pública.

"Desde luego, esta respuesta no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos", resaltó sobre el trabajo conjunto.

Algunos analistas han sugerido que Marruecos podría haber permitido el cruce de migrantes para ejercer presión diplomática sobre España, que recientemente ha mejorado sus relaciones con la vecina Argelia, archienemiga de Rabat.

Las autoridades españolas señalaron a bandas criminales por difundir rumores de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre inmigración permitiría un paso más fácil a los migrantes.

Los ministros de Interior de la UE programaron una videoconferencia este martes para abordar la situación.