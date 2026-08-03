La joven integrante del Maghreb Atlético Tetuán se convierte en una de las decenas de víctimas mortales de la crisis migratoria en la frontera con España mientras buscaba un futuro mejor.

Panamá/La comunidad deportiva de Marruecos se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Faten Ben Amar El Azizi, una promesa del fútbol femenino de solo 20 años.

La joven deportista murió por ahogamiento el pasado 2 de agosto mientras intentaba alcanzar a nado la costa de Ceuta.

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Faten era integrante del Maghreb Atlético Tetuán (MAT), un club histórico del norte de Marruecos, donde formaba parte de la rama femenina y competía en el campeonato regional.

Según un emotivo comunicado emitido por su club, la futbolista no buscaba "fama ni aventura", sino que su único objetivo era abrir "una nueva puerta" y encontrar un "futuro" y una "vida mejor" al otro lado de la frontera. El MAT lamentó que su viaje terminara trágicamente antes de llegar a su destino, convirtiendo sus sueños en pesadillas.

Por su parte, la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales también expresó su profundo pesar por la pérdida de la jugadora y trasladó su apoyo a la familia. Según ha revelado su familia, el visado Schengen de la joven deportista fue aprobado el mismo día de su fallecimiento.

Este suceso se enmarca en una crisis migratoria sin precedentes que ha llevado a unas 60,000 personas a intentar cruzar la frontera hacia España. Faten se suma a una cifra de al menos 67 víctimas mortales que, según las autoridades españolas, ha dejado este reguero de tragedias en la costa. Mientras la frontera recupera paulatinamente la normalidad, familiares de otros jóvenes desaparecidos continúan acercándose a la zona en busca de noticias sobre sus seres queridos.

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Tragedia en la frontera: Aumenta a 72 la cifra de fallecidos en la crisis migratoria de Ceuta

Tras una oleada migratoria sin precedentes en el enclave español de Ceuta, las autoridades han elevado a 72 el número de migrantes fallecidos en su intento por cruzar desde Marruecos. Esta cifra actualiza el saldo anterior de 67 víctimas, según confirmó el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. No obstante, existe una fuerte discrepancia en los balances: mientras el Ministerio del Interior marroquí solo reconoce 11 muertes, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) denuncia "casi 130 víctimas" y decenas de desaparecidos, exigiendo una investigación independiente.

El incidente, que involucró la irrupción de aproximadamente 60,000 personas, ha provocado una crisis internacional para España. Aunque la mayoría de los migrantes regresaron voluntariamente a Marruecos en 48 horas y la ciudad recupera la normalidad bajo patrullaje policial y militar, las repercusiones políticas continúan. Analistas sugieren que Marruecos pudo haber permitido el flujo masivo como una forma de presión diplomática contra España por sus recientes acercamientos con Argelia.

La comunidad internacional ha reaccionado con alarma ante la situación:

Reacción del Vaticano: El papa Francisco expresó su preocupación durante el ángelus, pidiendo soluciones de paz y justicia para la región.

El expresó su preocupación durante el ángelus, pidiendo soluciones de paz y justicia para la región. Medidas en Europa: Ante la falta de una respuesta coordinada, Italia tomó la decisión de suspender el acuerdo de Schengen con España durante un mes, restableciendo controles fronterizos.

Ante la falta de una respuesta coordinada, tomó la decisión de con España durante un mes, restableciendo controles fronterizos. Cumbre de la UE: Se ha convocado una reunión de emergencia para el próximo martes con el fin de acordar una respuesta rápida y prevenir nuevas entradas descontroladas de migrantes en situación irregular.

Mientras tanto, unidades de rescate continúan rastreando las aguas del Mediterráneo cerca de la valla fronteriza, donde se ha reforzado la seguridad con un nuevo dique flotante.