República Checa apuesta por la escuela española para dirigir un nuevo ciclo posterior al Mundial 2026
La selección checa no pudo superar la fase de grupos en el certamen mundialista que se realizó en Estados Unidos, México y Canadá.
Francia/El español Santi Denia fue nombrado seleccionador de República Checa para los dos próximos años, más uno más opcional, anunció este viernes la Federación Checa de Fútbol (FACR).
A los 52 años, sucede a Miroslav Koubek, que dejó su puesto el 29 de junio tras la eliminación de los checos en la fase de grupos del Mundial.
Contratado por dos años con opción a un año más, se convierte en el primer extranjero en dirigir a la selección checa.
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Como entrenador, el exdefensa del Atlético de Madrid ganó en particular la Euro sub-17 (2017) y la Euro sub-19 (2019) con España y, sobre todo, llevó a la Roja sub-23 hasta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, frente a la Francia dirigida por Thierry Henry.
Los primeros partidos oficiales de la República Checa están previstos para finales de septiembre, en la Liga de Naciones, contra Inglaterra, Croacia y España.