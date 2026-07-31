Juegos Centroamericanos y del Caribe | Emily Santos ganó su tercera medalla de plata para Panamá

La nadadora panameña completó un triplete de medallas en las pruebas de pecho, confirmando su condición como una de las grandes figuras de la natación centroamericana.

Panamá/La panameña Emily Santos Silva puso broche de oro —en rendimiento, aunque no en color de medalla— a su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar la medalla de plata en la final de los 200 metros pecho, disputada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Santos detuvo el cronómetro en 2:29.19 minutos, marca que le permitió no solo subir al podio, sino también imponer un nuevo récord nacional en la especialidad.

Con este resultado, la nadadora istmeña suma su tercera medalla de plata en el certamen regional, luego de haber conquistado previamente las preseas en los 100 metros pecho (1:09.35) y los 50 metros pecho (31.81), ambas también con la mexicana Byanca Rodríguez como su principal rival en el podio. El triplete confirma a Santos como la gran protagonista de la delegación panameña en la piscina de Santo Domingo 2026 y la primera nadadora del Team Panamá en subir al podio en las tres pruebas de su especialidad durante esta edición de los Juegos.

La actuación de Santos no es casualidad. La nadadora de 21 años, quien compite actualmente en el circuito universitario de Estados Unidos con Virginia Tech, ya había mostrado su jerarquía en el estilo pecho durante los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde conquistó el oro en los 100 metros pecho y la plata en los 200 metros pecho. Su historial incluye además dos participaciones olímpicas, en Tokio 2020 y París 2024, y su mirada ya está puesta en clasificar a Los Ángeles 2028, lo que representaría su tercera cita bajo los cinco anillos.

Con esta nueva presea, Panamá continúa sumando al medallero general de Santo Domingo 2026, en una edición donde la natación se ha convertido en una de las disciplinas más productivas para la delegación nacional gracias al desempeño constante de Santos a lo largo del certamen.