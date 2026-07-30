Estadio Armando Dely Valdés en la mira| Pandeportes habla sobre situación del coliseo reinaugurado

El estadio Armando Dely Valdés fue reabierto con el partido inaugural del Torneo Apertura 2026 de la LPF, entre el Deportivo Árabe Unido y el Plaza Amador.

Panamá/Después de su reapertura, el pasado viernes 24 de julio, el estadio Armando Dely Valdés se constituyó en una instalación disponible para el uso de los atletas en la ciudad de Colón. No obstante esa infraestructura abrió sus puertas en medio de un proceso contractual que está en curso.

Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes), confirmó en una conferencia de prensa que el proceso existe pero que la reapertura del Armando Dely no representó un incumplimiento del gobierno con la empresa encargada de la obra.

"La inauguración en el estadio Armando Dely Valdés no incumplió con ninguna norma", aclaró Ordóñez. "Hay un tema contractual que en este momento se está subsanando tras unas observaciones de la Contraloría General de la República".

El funcionario manifestó que en los contratos de este tipo de obras se establece que una instalación no puede inaugurarse si no está en las condiciones adecuadas para recibir a los fanáticos y que se desarrolle el partido o cualquier actividad deportiva programada.

"Este no es el caso del Armando Dely Valdés, que está a más de un 97% de avance", señaló.

Ordóñez indicó que se trabaja en la resolución del proceso contractual, pero que eso no afectará el uso del coliseo colonense que quedará habilitado para el partido que el Deportivo Árabe Unido disputará ante Alianza FC, este viernes 31 de julio, en el inicio de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

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El estadio

El estadio Armando Dely Valdés es uno de los principales escenarios deportivos de la provincia de Colón, Panamá, y lleva el nombre del exfutbolista panameño Armando "Pelé" Dely Valdés, integrante de una de las familias más emblemáticas del fútbol nacional.

Estos son algunos de sus datos más importantes:

Ubicación: Se encuentra en el Centro Regional Universitario de Colón (CRUC) , en la comunidad de Arco Iris, corregimiento de Cristóbal, ciudad de Colón.

Se encuentra en el , en la comunidad de Arco Iris, corregimiento de Cristóbal, ciudad de Colón. Uso principal: Está destinado principalmente al fútbol y al atletismo.

Está destinado principalmente al fútbol y al atletismo. Equipos que lo utilizan: Ha sido la sede del Club Deportivo Árabe Unido , uno de los clubes más exitosos del fútbol panameño, además de otros equipos de la provincia.

Ha sido la sede del , uno de los clubes más exitosos del fútbol panameño, además de otros equipos de la provincia. Inauguración: Fue inaugurado en 1970 y ha pasado por varias remodelaciones a lo largo de su historia.

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Remodelación más reciente

El estadio fue sometido a una reconstrucción integral y fue reinaugurado en julio de 2026. Entre las mejoras destacan:

Nuevas graderías .

. Cancha con especificaciones FIFA .

. Pista atlética de tartán de 400 metros.

de tartán de 400 metros. Sistema moderno de drenaje.

Vestidores e instalaciones renovadas .

. Iluminación y acabados actualizados.

La inversión superó los 7 millones de balboas y el recinto quedó preparado para albergar competencias nacionales e internacionales de fútbol y atletismo.

Capacidad

Tras la remodelación, el estadio cuenta con: