LPF | Estadio Agustín “Muquita” Sánchez | Analizan su situación y las condiciones del coliseo en La Chorrera

Panamá/El estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera continúa en el centro de la atención por las condiciones que presenta su infraestructura y por los trabajos que deben realizarse para que el escenario pueda ofrecer mejores condiciones a los equipos y aficionados.

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, explicó la situación actual y detalló las acciones que se han tomado para avanzar con la recuperación del coliseo.

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Ordóñez reveló que recientemente se realizó una reunión en el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada, en la que participaron representantes de los clubes que utilizan el estadio, entre ellos Atlético Nacional, Club Atlético Independiente (CAI) y San Francisco, además de miembros de la Federación Panameña de Fútbol. En ese encuentro se establecieron responsabilidades para atender las diferentes necesidades del “Muquita” Sánchez.

De acuerdo con el director de Pandeportes, la institución asumió los trabajos relacionados con la parte estructural del estadio, baños, algunos camerinos y aspectos de la iluminación, mientras que la Federación Panameña de Fútbol se comprometió con trabajos de plomería. Los clubes, por su parte, debían hacerse cargo de las condiciones de sus respectivos camerinos.

Sin embargo, Ordóñez señaló que, transcurridos varios días desde el acuerdo, los clubes no habían cumplido con la parte que les correspondía. Ante esta situación, Pandeportes decidió asumir también los trabajos pendientes en los camerinos para evitar que el proceso continúe retrasándose.

"Nosotros vamos a asumir esa responsabilidad", explicó Ordóñez, quien indicó que ya existen instrucciones al departamento de mantenimiento para trabajar junto a la federación y realizar el levantamiento de las necesidades y las requisiciones correspondientes.

Entre los trabajos contemplados se encuentran el cambio de fluxómetros, urinales y cielos rasos, además de la reparación de otros elementos que presentan un importante nivel de deterioro dentro de las instalaciones.

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Pandeportes espera avanzar con la cancha y las luces

Otro de los puntos pendientes para el estadio Agustín “Muquita” Sánchez está relacionado con la cancha y el sistema de iluminación. Según lo explicado por Ordóñez, esta parte forma parte de las responsabilidades que debe asumir Pandeportes dentro del proceso de recuperación del escenario deportivo.

El director también explicó que el proyecto de intervención se encuentra sujeto a los procesos administrativos correspondientes. El pliego para los trabajos ya está preparado y se espera por los trámites ante Contraloría para poder avanzar con los recursos necesarios.

Esta situación vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales obstáculos que enfrentan los proyectos de infraestructura deportiva: los tiempos de los procesos administrativos y burocráticos. Aunque existe disposición para ejecutar los trabajos, algunas intervenciones dependen de procedimientos que pueden extender los plazos previstos.

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La Federación cumplió con los trabajos de plomería

Dentro del acuerdo alcanzado entre las partes, la Federación Panameña de Fútbol asumió trabajos relacionados con el sistema de plomería del estadio, debido a problemas que afectaban el suministro de agua y las instalaciones sanitarias.

Ordóñez destacó que la federación cumplió con esta parte del compromiso y que los trabajos permitieron solucionar el problema de las tuberías en un corto periodo de tiempo. Para el director de Pandeportes, esto demuestra que la recuperación del estadio requiere de la participación conjunta de todas las partes involucradas.

"Al final es una tarea conjunta", explicó el funcionario, haciendo énfasis en que Pandeportes, la federación y los clubes deben trabajar de manera coordinada para mejorar las condiciones del escenario.

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¿Qué sigue para el “Muquita” Sánchez?

La actualidad del estadio Agustín “Muquita” Sánchez pasa ahora por completar los trabajos internos y avanzar con las intervenciones de mayor alcance, principalmente las relacionadas con la cancha y las luminarias.

Pandeportes asumirá los trabajos que inicialmente habían sido distribuidos entre los clubes, con el objetivo de evitar mayores retrasos. No obstante, también se mantiene el llamado a las instituciones que utilizan el estadio para que colaboren en su mantenimiento y conservación.

La recuperación del “Muquita” Sánchez se mantiene como un tema pendiente dentro de la infraestructura deportiva panameña. Mientras avanzan los trámites administrativos, Pandeportes busca ejecutar las reparaciones necesarias para que el estadio de La Chorrera pueda volver a contar con condiciones adecuadas para albergar los partidos de fútbol.